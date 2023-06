Por ya no ser la ciudad con el ‘clima ideal’, proponen saltillenses plantar más árboles como solución por altas temperaturas

México está atravesando una ola de calor extremo , en la que en el norte del país se sienten temperaturas de hasta 40 grados centígrados, y aunque se ha reportado la presencia de lluvias, estas parecen no ser suficientes para mitigar.

Saltillenses compartieron que desde hace 15 años aproximadamente el clima dejó de ser agradable, pues aseguran que únicamente bastaba con acercarse a la sombra de un árbol para refrescarse.

Ante dicha situación, nuestros lectores coincidieron que la solución para esta problemática era plantar más árboles, así como implementar áreas verdes y que la deforestación solo contribuye al cambio climático.

“Cambiaron adobe por concreto. Pinos Alepo por Palmeras. Cubrieron el suelo por fraccionamientos que más parecen un panteón por lo pequeño de las viviendas. Remedien en lo posible el daño ambiental causado. Los efectos de la política aplicada apenas se están sintiendo. La naturaleza tiene sus tiempos y no son iguales a los del hombre”, dijo un usuario.

“El clima cambió porque no hacemos nada, si en cada casa tuviéramos aunque sea un arbolito eso nos ayudaría, pero no, todo por no querer barrer las hojas” comentó una mujer al señalar la falta de disposición por la limpieza de hojas.

“En Saltillo a pesar de que las temperaturas de verano en los últimos años han alcanzado hasta arriba de 40 grados, todavía sentimos el viento rico a la sombra en pleno medio día y no se diga en los atardeceres, y noches, jamás será un calor sofocante como el de Monclova Monterrey o Torreón que para nada les ventea”, declaró una cibernauta, comparando el clima de la ciudad con otras capitales, donde señaló que, si bien la temperatura ha incrementado, aún no alcanza niveles sofocantes.

“¡En el 2000 aún seguía siendo el clima ideal!”, recordaron algunos.

“Todo sería taaan distinto si en la ciudad plantaran tantos árboles o destinaran áreas verdes como el número de zapaterías que hay en la (calle) de victoria”.

“Cada uno de nosotros puede contribuir a reforestar esta ciudad, siembra un árbol en tu casa ¡más si se puede! Pero en lugar de aprovechar las ‘áreas verdes’ que dejan las constructoras frente a cada casa en los nuevos fraccionamientos, la persona que compra la casa termina rellenando esa área con cemento, también hagamos conciencia nosotros. Los políticos nunca han volteado a ver eso, nosotros sí podemos hacer un cambio, pongamos nuestro granito de arena”.

“Sigan sin plantar árboles o no cuidarlos, también han llegado muchas empresas al Saltillo o sus alrededores, pero ¿qué están haciendo para regresar todo lo que consumen en agua? No están plantando árboles ni devolviendo de alguna manera el daño ecológico tan grande que están haciendo hasta que dejen a saltillo sin agua y se vayan a otro estado o país, es cuando nos vamos a arrepentir de haber dejado entrar tantas empresas a nuestra ciudad, a nuestro estado”, fueron algunos de los comentarios que expresaron nuestros lectores.

¿CÓMO SIEMBRO UN ÁRBOL?

Si te interesa sembrar un árbol en tu casa, esta es una excelente manera de agregar belleza, sombra y beneficios ambientales. Algunos pasos que puedes seguir son:

>Elige el tipo de árbol: Investiga y selecciona un árbol que sea adecuado para tu ubicación, considerando el clima, el tamaño del árbol maduro y los requisitos de cuidado.

>Encuentra el lugar adecuado: Observa tu propiedad y determina el mejor lugar para plantar el árbol. Asegúrate de considerar la cantidad de luz solar, el espacio disponible y la proximidad a estructuras, cables eléctricos u otras plantas.

>Prepara el agujero de siembra: Excava un agujero lo suficientemente grande y profundo como para acomodar las raíces del árbol de manera cómoda. El diámetro del agujero debe ser aproximadamente el doble del tamaño del cepellón del árbol.

>Prepara el suelo: Mejora el suelo en el agujero de siembra mezclando compost orgánico o materia orgánica enriquecida con el suelo existente. Esto ayudará a proporcionar nutrientes y retener la humedad.

>Retira el árbol del contenedor o envoltura: Con cuidado, saca el árbol del contenedor o retira cualquier envoltura de las raíces. Inspecciona las raíces y poda cualquier raíz dañada o enredada.

>Coloca el árbol en el agujero: Coloca el árbol en el agujero de manera que quede nivelado y vertical. Asegúrate de que el cuello de la raíz esté a nivel del suelo o ligeramente por encima.

>Rellena el agujero con tierra: Llena el agujero con tierra mejorada alrededor de las raíces, asegurándote de que no queden bolsas de aire. Tapa el suelo firmemente, pero evita compactarlo demasiado.

>Riega adecuadamente: Después de plantar, riega el árbol abundantemente para ayudar a establecer las raíces. Proporciona riego regular durante los primeros meses para mantener el suelo húmedo pero no empapado.

>Agrega mantillo: Coloca una capa de mantillo alrededor del árbol para ayudar a conservar la humedad, controlar las malas hierbas y proteger las raíces. Mantén el mantillo alejado del tronco para evitar problemas de pudrición.

>Cuidado continuo: Sigue proporcionando cuidado adecuado al árbol, incluyendo riego regular, fertilización según sea necesario y poda adecuada. Asegúrate de investigar las necesidades específicas de tu tipo de árbol.

Recuerda que el proceso de siembra puede variar dependiendo de la especie de árbol y las condiciones de la ciudad. Siempre es recomendable consultar con un especialista en jardinería o arboricultura para obtener orientación específica antes de sembrar un árbol en tu propiedad.