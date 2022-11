Prevé Infonavit mayor demanda de casas en Piedras Negras y Saltillo en 2023 por industria

El Infonavit en Coahuila espera un incremento en la demanda de vivienda en el 2023, sobre todo en las regiones Norte y Sureste, en los municipios de Piedras Negras y Saltillo, respectivamente, por los proyectos de inversión de nuevas industrias.

El delegado Gustavo Ernesto Díaz Gómez explicó que el incremento en los materiales de construcción, el precio de la tierra, y la demanda de vivienda por parte de trabajadores, ponen a la institución frente a grandes retos a resolver.

“Sabemos que el año que viene va a ser un año complejo, un año de decisiones para todos los coahuilenses, pero la industria no para, y la demanda tampoco. La cantidad de empresas que van a llegar a Saltillo y Piedras Negras es relevante”, dijo.

Agregó que “lo que nos han comentado, inclusive industriales, es que lo primero que preguntan las empresas a la hora de invertir en Coahuila es si hay vivienda cercana. Más allá de cuestiones de impuestos y todo eso, a mí me impresionó esa parte porque de verdad las inversiones extranjeras y las empresas, se están fijando mucho en ese aspecto: ¿en dónde viven, y cómo viven? Los que van a trabajar con ellos. No solamente que me los pongan cerca, sino que tengan calidad”, señaló el funcionario federal.

TE PUEDE INTERESAR: Recurren a casas usadas por falta en segmento popular, señaló vicepresidente de CAPI

Por este motivo, explicó, es momento de seguir fortaleciendo los planes de desarrollo urbano, que sigue siendo una parte que hasta cierto no tienen una actualización relevante que tengan guías y ver opciones de vivienda.

También dijo que en ciudades de Coahuila hay mucha tierra desaprovechada, y es un tema del cual constantemente se está hablando, pero no hay incentivos para construir en esa tierra.

“La gente del país va a seguir llegando a Saltillo, porque Saltillo tiene un potencial que va incrementándose. Si bien Coahuila no tiene un rezago habitacional, lo que queremos es no tener un problema en el cual se siga aumentando la demanda de vivienda y las ofertas sean tan pocas que empiecen estas cuestiones de hacinamiento”, explicó.

El Infonavit dio a conocer que además del crédito hipotecario tradicional para trabajadores existe la opción de otros como Unamos Crédito, en el cual se pueden combinar los créditos de dos personas para obtener una vivienda de mayor costo, ConstruYo, el cual permite edificar en un terreno propio, pero en área rural o ejidal, también obtener un crédito hipotecario de Infonavit y combinarlo con un crédito bancario para obtener mayor monto de inversión, el Crediterreno, que es para comprar un terreno en área urbana.

Actualmente el monto máximo de crédito hipotecario que otorga Infonavit a un trabajador es de dos millones 407 mil 347 pesos, pero este depende de la capacidad de pago, nivel salarial y la edad.

Se dio a conocer también que la tasa de interés máxima del crédito hipotecario de Infonavit, que es de 10.45 por ciento, es la más baja en el mercado financiero y no se incrementará en el 2023.