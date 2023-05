Propone Morena sustituir la palabra animal por ‘seres sintentes’ de Código Penal de Coahuila

Morena propone reformar el Código Penal de Coahuila para quitar la palabra “animales” del Artículo 261 referente al capítulo “Delitos de crueldad y violencia contra animales”, para sustituirla por “seres sintientes”.

La diputada Francisca Aguilar Tabares explicó que “los animales humanos somos seres sintientes, es decir, somos conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, y tenemos la capacidad de sentir emociones como placer o dolor, emociones, gracias a las cuales podemos sobrevivir en un mundo lleno de sanciones”.

TE PUEDE INTERESAR: Propone diputada abrir ‘casas de suspiro’ en Coahuila

“Los animales no humanos también son seres sintientes, experimentan dolor, ansiedad, sufrimiento físico y psicológico, cuando se les mantiene en cautividad o se les priva de alimento, por aislamiento social, limitaciones físicas o cuando se les presentan situaciones dolorosas de las que no pueden librarse, son conscientes de sí mismos y de lo que les rodea. No son máquinas, no son cosas”, afirmó.

Refirió que hay corrientes del pensamiento que señalan que los seres humanos deben maximizar el placer y minimizar el sufrimiento de los animales; otras indican que los animales pueden ser utilizados por el hombre, pero esto no debe implicar el sufrimiento de aquellos.

El 7 de julio del 2012, un grupo de neurocientíficos de primer nivel emitieron la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia, en la que reconocen que no solo los humanos poseen conciencia, sino que también los animales no humanos poseen los sustratos neurológicos de los estados de conciencia y la capacidad de mostrar comportamientos intencionales.

“Para los defensores de esta teoría, no importa si los animales son racionales o no, lo que importa es que efectivamente pueden sufrir, de ahí que ahora a todos los animales se les empieza a identificar con el término de ‘ser sintiente’, tanto en cuestiones académicas como jurídicas”, manifestó.