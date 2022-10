¿Qué hacer en Saltillo? Sábado y domingo serán de... ¡terror!

NOSTALGIA EMO

Si no alcanzaste boleto para el festival de la nostalgia “When We Were Young”, pero tienes ganas de plancharte el ‘copete’ y delinearte los ojos de negro, Pizza Rock presenta su tributo “Emostalgic” por la banda saltillense Red Flags.

Publicidad

Con canciones de Sleeping with Sirens, My Chemical Romance, Avril Lavigne, Panda, Green Day, División Minúscila, Linkin Park, Paramore, Allison, Simple Plan, Panic! at the Disco, Blink 182, entre otros, este concierto es para ti.

El evento para personas mayores de 18 años de edad comenzará a partir de las 9 de la noche en Periférico Luis Echeverría Álvarez s/n, colonia Guanajuato Oriente; con cover de 100 pesos y puedes reservar una mesa al inbox de Pizza Rock Periférico o al número de teléfono 844 439 0099.