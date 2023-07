No obstante, una vez terminado el concierto, la cantidad de personas que salieron al mismo tiempo de los terrenos dejaron en evidencia la falta de medios de transporte alternativos al vehículo particular.

Además declaró que hay colonias como la Guayulera, La Minita y Los Berros, en donde señala que son zonas peligrosas y en las que los policías los detienen a inspeccionarlos pensando que están cometiendo algún ilícito.

“Piensan que andamos llevando gente a conectar, nos detienen, nos molestan, nos dan revisión y no queremos exponernos. Irregularidades de papelería no le tememos con algún tránsito, pero no me quiero arriesgar a llevar a un joven, que traiga droga y que piensen que yo lo llevé”, declaró el conductor.

Por otro lado, Guadalupe Arriola, también operador de taxi, declaró que las colonias a las que más se cobra por la lejanía y la inseguridad son La Valencia, Teresitas y Valle Escondido, con tarifas entre 150 y 170 pesos.

TAXI POR APLICACIÓN

Asimismo, la aplicación DiDi cotiza varios precios para distintas colonias saliendo desde la Feria, siendo Nuevo Teresitas la más cara entre las consultadas con 161.90 pesos.

Otros precios fueron 101.50 a la colonia República, 99.80 a la Plaza de Armas, 147.30 a la colonia Valencia y 122 a Jardines Coloniales.