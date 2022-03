Restaurantes de Saltillo dicen ‘Aquí no’ a la venta de la droga

La Canirac Saltillo anunció el arranque de la campaña “Aquí No”, a fin de evitar la venta, tráfico y consumo de narcóticos dentro de los establecimientos gastronómicos.

Este programa se realizará en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Federico Fernández Montañez, Comisario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que en los establecimientos se colocarán carteles o pósters, que además de advertir la prohibición de la distribución, venta y consumo de estupefacientes, contará con un código QR que estará ligado al Centro de Control y Comando de Saltillo.

Al abrir el código se generará un número en el cual se podrá enviar un mensaje para denunciar de forma totalmente privada y confidencial, en caso de consumo de estupefacientes en el sitio o de que alguien que los ofrezca.

Eder López González, presidente del gremio restaurantero, precisó que actualmente la Cámara representa a unos 15 mil colaboradores que atienden a cientos de miles de comensales que acuden a consumir alimentos y bebidas en sus establecimientos.

Aclaró que “Aquí no” es un acción meramente preventiva y que no surgió porque hayan detectado que ese tipo de actividades delictivas sean a gran escala, aunque admitió que el problema existe.

“Realmente es algo que está en los establecimientos, sin embargo, es algo que no queremos dejar que crezca, entonces no es un problema fuerte como tal porque estamos haciendo esta campaña de prevención para que no crezca esta situación”, señaló López González.

“Pero esto es algo 100 por ciento preventivo, no es algo que veamos en nuestros establecimientos como algo común, sin embargo, tenemos que protegernos, tenemos que estar muy al pendiente de lo que sucede en nuestros establecimientos”, dijo.

Aclaró que los negocios no adheridos a la Canirac también pueden solicitar los carteles para colocarlos en sus instalaciones.

“Van a estar ubicados en lugares específicos, en baños, en el lobby, en los bares, en los comedores”, señaló.

Por su parte Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, dijo que no quieren echar las campanas al vuelo y decir que no existe el problema, pero que este tipo de programas lo combaten antes de que se pudiera generalizar o agravar.