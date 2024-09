Segundo intento de asesinato a Donald Trump: sospechoso habría acechado a su presa durante 12 horas

Este 16 de septiembre, Ryan Routh, quien fue acusado de dos cargos federales relacionados con armas de fuego, pasó casi doce horas acechando con la intención de asesinar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Routh, de 58 años, tuvo su primera comparecencia en un tribunal federal del sur de Florida hoy y había expresado previamente su “desencanto” con el exmandatario. “Él (Routh) se dejó influenciar por la retórica de Biden y Harris, y actuó en consecuencia,” criticó el también candidato durante una entrevista con Fox News Digital. “Su retórica está provocando que intenten asesinarme, cuando soy yo quien va a salvar al país, y ellos son los que están destruyendo el país, tanto desde dentro como desde fuera”, añadió el expresidente. INVESTIGA FBI SEGUNDO INTENTO DE ASESINATO El incidente, ocurrido la tarde del domingo en un club de golf en Palm Beach que es propiedad de Trump, está siendo investigado por el FBI como “un intento de asesinato”. Las autoridades de Florida también están llevando a cabo una investigación, según informó el gobernador Ron DeSantis. Este es el segundo intento de asesinato contra el actual candidato republicano para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, después del ataque que sufrió en julio durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde resultó herido de una oreja por el alcance de una bala. RYAN ROUTH HABRÍA ACECHADO A ‘SU PRESA’ Las primeras indagaciones revelaron que Ryan Wesley Routh no llegó a disparar desde su escondite detrás de unos arbustos, sino que fue visto por un agente del Servicio Secreto, quien disparó y provocó la huida de Routh. El sospechoso fue arrestado aproximadamente 45 minutos después de su escape del campo de golf, mientras conducía su camioneta hacia el norte por una carretera interestatal. Entre los arbustos, dejó un fusil de asalto AR-47 con mira telescópica, dos mochilas y una cámara deportiva GoPro. Según la acusación, Routh había estado merodeando alrededor del campo de golf desde las 01:59 horas locales, es decir, durante casi doce horas. Con antecedentes penales en Carolina del Norte, que incluyen una condena en 2002 por “posesión de un arma letal y destrucción masiva”, lo que le prohibía portar armas de fuego, enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de medio millón de dólares. En internet, Routh llegó a escribir: “Yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que cuando era candidato, pero todos estábamos muy decepcionados y parece que estás empeorando... Me alegraré cuando te vayas”. SERVICIO SECRETO ‘NECESITA MÁS AYUDA’: JOE BIDEN El presidente Joe Biden, apuntó que el Servicio Secreto “necesita más ayuda” para garantizar operativos de seguridad. “Una cosa quiero dejar clara: el Servicio Secreto necesita más ayuda y creo que el Congreso debería responder a sus necesidades. De hecho, necesitan más gente y vamos a considerarlo”. “La violencia política no tiene cabida aquí. En Estados Unidos, resolvemos nuestras diferencias pacíficamente en las urnas, no a punta de pistola. Estados Unidos sufrió demasiadas veces la tragedia de las balas de un asesino. Eso no resuelve nada y debemos hacer todo lo posible para evitarlo”, aseguró Biden, que ya había mostrado ayer su “alivio” por al salud de Trump. A continuación, procedió a felicitar al Servicio Secreto por el “gran manejo de la situación” y por conseguir que el expresidente estuviera “protegido de cualquier daño”. Con información de EFE

