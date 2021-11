Retrasa Sedena entrega de municiones a Coahuila

Durante 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) retrasó la entrega de casi 12 mil cartuchos que Coahuila le compró, lo cual originó una llamada de atención por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión del gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

La Auditoría realizó una revisión del 81.8 por ciento de los 209.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, es decir, 171.3 millones de pesos fueron sometidos a fiscalización con información que proporcionó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Coahuila, que es el órgano ejecutor de los recursos.

El Gobierno del Estado de Coahuila proporcionó el registro contable y presupuestario, cotización, solicitud de pago y transferencia electrónica por 565 millones 900 mil pesos, correspondientes a la adquisición de municiones (11 mil 920 cartuchos) con la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, explica la ASF en su dictamen.

“Sin embargo, a la fecha de la auditoría no se contó con la factura que justificara y comprobara el gasto realizado, las municiones no fueron entregadas por la Sedena al Gobierno del Estado, y los recursos no fueron reintegrados al Gobierno del Estado de Coahuila, ni reintegrados a la TESOFE”, se señala.

Asimismo, aclara que en el transcurso de la auditoría la administración estatal presentó documentación para justificar 522 mil 247.35 pesos y el acta de recepción de 11 mil municiones, además de acreditar el reintegro de 43 mil 679 pesos y mil 987 pesos por concepto de rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación por las 920 municiones que faltaron.

COMPRA ARMAS A SEDENA

A la fecha de la revisión, el Gobierno de Coahuila de Zaragoza no proporcionó la factura que justifique y acredite el gasto realizado con recursos del FASP 2020 por la adquisición de municiones; asimismo, la Sedena no ha entregado las municiones, ni el reintegro del recurso correspondiente.

A la Sedena, Coahuila también le compró 152 armas largas, 82 armas cortas, 77 carabinas, así como 326 mil 120 cartuchos, los cuales sí fueron entregados.