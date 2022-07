Saltillo: denuncian vecinos a asesino de perros en el Barrio de Santa Anita

Temen que escale la violencia hacia las niñas y niños, pues señalan que el ahora detenido no solo ha matado perros y gatos, también es agresivo con los habitantes de la cuadra

Vecinos del Barrio de Santa Anita, con apoyo de la asociación Amor a los Animales, denunciaron a un hombre que asesinó este domingo a un perrito de tres meses que era alimentado por los habitantes de la cuadra.

“Tenemos que formar una carpeta de investigación. Ahorita estamos ayudándole a Luis, quien es la persona que está denunciando, y las vecinas también temen porque ahorita fue un perrito pero posteriormente temen por sus hijos”, señaló la activista y diputada suplente Claudia Leza.

TE PUEDE INTERESAR: Caso Anahí: CDHC inicia investigación al Ixtlero por posible violencia obstétrica

El agresor es un joven de 25 a 27 años que vive en el Callejón del Beso del Barrio de Santa Anita, quien este domingo mató con un machete a un perrito y lo confesó ante los elementos de Policía que lo detuvieron.

Este no es la primera vez que el hombre asesina a un animal de compañía, pues la asociación ha documentado tres casos, como el de Canelita, una perrita que fue descuartizada y cuyos restos fueron dejados afuera de la casa de la dueña y luego ocultados, por lo que el caso no procedió ante la falta del cuerpo.

Los vecinos afirmaron que el joven ha descuartizado a más de siete mascotas, entre perros y gatos, además de agredir, asaltar, golpear a las personas que pasan por el lugar y ser adicto al cristal.

“Lo que necesitamos ahorita es que vengan a la Fiscalía y si ustedes conocen a la persona, también se unan a la denuncia que Luis y las vecinas están poniendo para seguir armando la carpeta de investigación”, exhortó Claudia Leza, de la asociación Amor a los Animales.

Por su parte, Luis Alberto Trujillo, quien puso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, señaló que el joven tiene perros agresivos a quienes les da de alimento los restos de sus víctimas y los ha entrenado para atacar.

“Si eso está haciendo con los animalitos, imagínense que puede estar haciendo con un niño. El exhorto es a las autoridades para que realmente hagan algo en contra de esta persona, que no se esperen a que realmente ocurra con un niño o un adulto”, comentó el vecino del Callejón del Beso en el Barrio de Santa Anita.

El hombre podría alcanzar una pena máxima de cinco años por masacrar al perro, por lo que podría salir bajo fianza; sin embargo, Claudia Leza explicó que en la carpeta de investigación incluyeron los antecedentes y agravantes para que no pueda salir y, en caso de no cumplir su pena, que no pueda tener más perros.