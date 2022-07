Caso Anahí: CDHC inicia investigación al Ixtlero por posible violencia obstétrica

Hasta hoy no se ha presentado alguna denuncia por parte de la familia, sin embargo, están a la espera de que eso pudiera suceder en las próximas horas

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, dio a conocer que ya fue iniciada una investigación de oficio, luego de que se diera a conocer la muerte de una joven en el hospital Ixtlero de Ramos Arizpe, a raíz de posible violencia obstétrica.

Fue el pasado 19 de junio, cuando la joven Anahí Hernández, de 20 años, se sometió a una cesárea para dar a luz a su bebé, debido a que las condiciones de su embarazo así lo recomendaban.

Poco después de su alta, la joven empezó a presentar problemas de salud que la regresaron al hospital, perdiendo su matriz, ovarios, y presentando daños en sus pulmones y riñones tras una hemorragia.

Fue después de poco más de 10 días, cuando el pasado 2 de julio la joven fue dictaminada con su muerte, y a raíz de ello, se han levantado las sospechas sobre un mal procedimiento aplicado por los elementos del Hospital Ixtlero.

Según la Fiscalía General del Estado, hasta hoy no se ha presentado alguna denuncia por parte de la familia, por lo que hasta ahora no existe una carpeta de investigación; sin embargo, están a la espera de que eso pudiera suceder en las próximas horas.

Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, y su presidente Hugo Morales, manifestaron que la investigación se hará por posibles violaciones a los derechos humanos que culminaron con la vida de la joven, y en el análisis del caso se verá sobre cuáles fueron específicamente las fallas del hospital.

Aunque Hugo Morales Valdés dijo que no existen casos muy recientes de violencia obstétrica, vía transparencia la Comisión ha manifestado que en 10 años se han recibido por lo menos dos quejas por este tipo de causas contra hospitales públicos del Estado.

Por otro lado, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, dijeron que en cuanto a las hijas menores de edad de Anahí, no tendrán intervención sobre el tema de la custodia, pues no existe una queja de omisión de cuidados o maltratos, por lo que permanecerán con su padre hasta en tanto no ocurra un supuesto al cual tengan que acudir.