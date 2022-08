Entre los reclamos señalaron que el director y el subdirector del plantel pueden hacerse cargo de impartirle clases a los niños en lo que se cubren las vacantes pero no lo hacen

Saltillo, Coahuila.- Tras dos años de pandemia de COVID-19, estudiantes de la Escuela Primaria “Miguel López” regresaron a las aulas sin docentes de quienes aprender, denunciaron padres de familia de los grupos de segundo, quinto y sexto B.

“No es posible que ahora que ya pueden acudir a clases no haya maestros. Que hasta ahorita no se hayan colocado antes, o que el director y el subdirector no puedan estar a cargo de un grupo como los mismos docentes se los han sugerido”, expresó una madre de familia, quien prefirió el anonimato por miedo a represalias con su hijo.

Lo anterior fue corroborado con la institución, misma que envió una circular a los padres de dichos grados para informarles que sólo acudirán una vez a la semana ante la falta de docentes.