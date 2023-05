Saltillo: ‘Una crisis alimentaria se puede avecinar si no hay producción en el campo’

Jóvenes campesinos no tienen interés por sembrar o criar ganado; prefieren trabajar en las fábricas

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, en Saltillo, advierte el riesgo de que se presente una crisis alimentaria, porque los jóvenes campesinos prefieren ir a las ciudades en busca de empleo en la industria, que les garantiza ingresos permanentes y seguros, en vez de permanecer en sus lugares de origen porque no hay apoyos para las actividades agropecuarias.

José Luis López Cepeda, dirigente estatal de la UNTA, lamentó que el Gobierno Federal está desmantelando el campo al eliminar programas y subsidios para los cultivos y cría de ganado; además, la sequía ha prevalecido desde hace cuatro años y se desconoce si las lluvias registradas en los últimos días se mantendrán para el ciclo primavera-verano.

Es cierto, dijo, que han habido precipitaciones pluviales en comunidades rurales de la Región Sureste, pero en poca cantidad y otro problema es que los bordos de abrevadero no fueron desazolvados a inicios de año, el agua se escurre y no es aprovechada.

Aseguró que ni la Comisión Nacional de Zonas Aridas ni la Secretaría de Agricultura cuentan con fondos para este tipo de obras y prácticamente, al menos en Coahuila, son inoperantes al ser oficinas de membrete porque simplemente no hay recursos para el campo desde que inició la actual administración federal.

”No hay quién los arregle y se está desperdiciando el agua, no han sido desazolvados, no se aprovecha; desgraciadamente las dependencias no tienen recursos asignados para eso, como en sexenios pasados, son elefantes blancos, carecen de recursos para operar”, dijo.

Conaza, creada para apoyar exclusivamente a estados desérticos y semidesérticos, como Coahuila, operaba una variedad de programas, incluyendo de infraestructura hidráulica, y de ahí salían recursos para desazolve de estanques.

“Ahora solo recibe recursos para pagar la nómina de una burocracia que no realiza trabajo de campo porque no hay presupuesto para ejecutar proyectos”, afirmó.

López Cepeda recordó que en campaña Andrés Manuel López Obrador prometió incrementar los recursos para el agro y ha sido todo lo contrario al eliminar programas.

”Se acabó hasta la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, la única entidad donde podían pedir recursos los pequeños productores con intereses menores a un dígito, es decir, entre el 6 y 9 por ciento anual, y acceder a la banca privada es muy difícil por los elevados intereses y los requisitos de garantías”, lamentó.

Sin apoyos, los jóvenes campesinos abandonan las comunidades para trasladarse a las ciudades en busca de empleo en las empresas o bien, los camiones de transporte de personal acuden a los ejidos por ellos, y no tienen incentivos para trabajar la tierra o criar ganado.

”Una crisis alimentaria se puede avecinar si no hay producción en el campo”, alertó.

Añadió que en el actual ciclo primavera-verano los ejidatarios siembran maíz, frijol, sorgo forrajero y melón y sandía, como es el caso de la Región Laguna, pero no hay certeza de que continúen las lluvias en los próximos meses, así que anticipar cosechas es imposible.