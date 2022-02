Coahuila: ofertan cursos para pasar examen de admisión a preparatoria y universidad, pagan hasta 3 mil 500 pesos

De acuerdo con docentes y catedráticos, aunque la publicidad asegura que el 90 por ciento de quienes toman dichos cursos logra obtene un lugar tras presentar el examen, lo cierto es, que no se tiene asegurado el pase.

Sin embargo, no existe legislación que acredite a dichas instituciones como aptas para ofrecer cursos, la mayoría para aprobar un examen en una preparatoria o universidad pública, pues incluso muchos de los que ofrecen cursos lo hacen desde sus hogares o como parte de una regularización académica.

Sin embargo, no existe legislación que acredite a dichas instituciones como aptas para ofrecer cursos, la mayoría para aprobar un examen en una preparatoria o universidad pública , pues incluso muchos de los que ofrecen cursos lo hacen desde sus hogares o como parte de una regularización académica.

De acuerdo a docentes y catedráticos, aunque la publicidad de dichos cursos, aseguran que el 90 por ciento de quienes toman dichos cursos lograr obtener un lugar tras presentar el examen, lo cierto es, que no se tiene asegurado el pase con ningún examen.

“No es indispensable, pero sí creo que pueda ser un mecanismo del examen, quizá ya está socializado la forma de contestar, pero par a otros será su primera experiencia de ese tipo, les sirve de repaso y son buenos quienes los imparten, les da una cierta preparación o reforzamiento”, aseguró una docente de bachillerato en una escuela privada.

Aunque reiteró que ningún curso garantiza el pasar el examen o acceso, sin embargo, compartir los miedos y temores que tengan puede ayudar a sentirse más seguros, sobre todo más actualmente, donde el sistema educativo ha sido afectado por la pandemia.

“Si puede haber un rebote de conocimientos, les puede dejar ese beneficio pero no se pueden confiar, la respuesta para pasar no está en tomar el curso en escuelas de alta demanda y gran parte del esfuerzo se encuentra en el estudiante, pues habrá quienes no puedan costearlos”, coincidió un catedrático de Universidad.