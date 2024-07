POLITICÓN: Tras accidente, desata obispo Raúl Vera conflicto con la Diócesis de Saltillo; denuncia condiciones precarias

I. DESDE ADENTRO...

Lo del fin de semana pasado en Torreón, donde personal de la CFE le bajó el switch a cerca de 300 “colgados” que, de acuerdo con la información conocida, llevaban años robándose la energía eléctrica, tiene muy nervioso al superintendente de aquella demarcación, Norberto Encinas Ramírez. Según nos reportan, en las oficinas centrales de la paraestatal que dirige Manuel Bartlett Díaz ya pararon antenas y llegaron a la única conclusión posible ante un hecho como éste: resulta imposible que se registren cientos de casos de “colgados”, en un sector residencial medio alto, sin la complicidad de empleados de la propia empresa del Estado.

II. DIABLITOS FIFÍ

Por cierto, nos cuentan que no es la primera ocasión en la que un escándalo de este tipo se registra en la Perla de la Laguna y en un sector de nivel económico alto. Memoriosos lectores nos comentan que hace algunos años también se realizó un operativo para eliminar “diablitos” en el conocido sector residencial Campestre La Rosita. Y actualmente, se afirma, son muchos más los casos que faltan por descubrir. Habrá que seguir pendientes del tema.

III. INCERTIDUMBRE

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ofreció ayer una conferencia de prensa para “explicar” el proyecto de trenes de pasajeros que proyecta desarrollar durante su gobierno y del cual forma parte el tren que irá de la capital del país a Nuevo Laredo, en Tamaulipas, pero no termina de quedar claro si va a pasar por Saltillo o no. Y entre la falta de definición de la pantalla en la cual se proyectó el trazo de la vía y el hecho de que, una vez que finalizó su exposición, nadie le preguntó nada sobre los trenes, volvimos a quedarnos en las mismas, es decir, a que se presente una versión con mayores detalles del proyecto.

IV. A LEVANTAR LA MANO

Eso sí: quedó clarísimo que ese proyecto, igual que el del tren que unirá la capital de los temblores con la ciudad de Guadalajara, de que van, van. Probablemente se pueda hacer más, dijo la futura mandataria, pero eso ya se verá. Lo que es seguro es que esos dos tramos tendrán servicio de tren de pasajeros. Entonces, ya falta menos, pues nada más está de pelear que el tren haga escala en Saltillo.

V. SE ACOSTUMBRÓ

La “explicación” ofrecida por el obispo emérito Raúl Vera López, al accidente automovilístico que protagonizó en el Centro Histórico el pasado fin de semana, ha dado lugar a un auténtico intercambio de acusaciones entre los acólitos del prelado y la Diócesis de Saltillo. Y es que ahora la queja del dominico ya no es solamente que dejaron de darle mantenimiento al vehículo que utiliza, sino que lo tienen viviendo en condiciones precarias, al grado de que la estufa que tiene en su domicilio registró una fuga durante un par de semanas, y el sanitario se encuentra incompleto.

VI. CONGRUENCIA

Del otro lado, los acólitos de la Diócesis deslizan −off the record, desde luego− que el obispo en funciones, Hilario González García, vive en condiciones de mayor frugalidad que su antecesor y ni siquiera tiene asignado un vehículo, como diciendo que Vera no debería quejarse tanto. El soterrado intercambio de señalamientos obliga a preguntar si los representantes de la curia romana no deberían mostrar un poco menos de humildad y vocación por la pobreza franciscana.

VII. CUESTIÓN DE TIEMPO...

Después de los movimientos dados a conocer por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, los observadores notaron a Jorge Salcido Portillo, subsecretario de educación básica, sorprendido, contento y altivo. No podía ocultarlo y distribuyó en WhatsApp el comunicado oficial sobre los cambios en las dependencias. Quienes lo conocen dicen que fue un “¡vean, no está mi nombre!”. Sin embargo, los enterados afirman que la decisión está tomada, sólo es cuestión de tiempo. Salcido disfruta de su momentánea victoria. En política, la calma precede a la tormenta, y más vale tener el paraguas listo.

VIII. CONSECUENCIAS

Por cierto, bien dicen que cuando este tipo de cosas suceden se conocen a los amigos. Aquellos que antes presumían de la amistad con Salcido Portillo ahora lo niegan, no quieren que se les vincule con él. Incluso el propio Carlos Moreira ha argumentado en distintos grupos que no son amigos. Por su parte, Salcido Portillo acusa a Moreira de una estrategia mediática para golpearlo. No hay tal, sólo el resultado de sus propios actos. Por cierto, dicen que sigue surgiendo información sobre la forma en que generó su patrimonio.

IX. CANDIL DE LA CALLE...

El tema candente en las charlas de café de esta semana es la asamblea del PRI. Más allá de la reforma que permite la reelección de sus dirigencias, el llamado de Rubén Moreira a expulsar el neoliberalismo del ideario priista ha sido una joya. Según Rubén, las políticas neoliberales alejaron a grandes sectores de la población, y para ejemplificarlo citó a las maestras y maestros de México, a quienes dijo tender la mano. Irónico, comentan, considerando que los Moreira en Coahuila son los mismos que han hartado al magisterio, razón por la cual gran parte de ellos les ha dado la espalda.