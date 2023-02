No llegaron las tarjetas a tiempo; personal de la Secretaría del Bienestar exhibe ineficiencia en la entrega de pagos

Cientos de personas, entre jóvenes, madres y padres de familia atendieron la convocatoria de la Coordinación Nacional de Becas “Benito Juárez” para cobrar la subvención que se otorgó a alumnos de preparatorias como los CBtis y el Ateneo Fuente entre otras escuelas de Saltillo.

En esta ocasión el protocolo se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “Hugo Díaz Velázquez”, en Ramos Arizpe, sin embargo, no se pudo atender a los beneficiaros en tiempo y forma debido a que el personal de la Secretaría del Bienestar no se dio abasto en la atención por falta de personal, además de que no se tenía una logística clara para realizar los pagos.

Tampoco llegaron a tiempo las tarjetas a través de las que se realizarían los pagos.

“Las autoridades traen un relajo con los pagos, las tarjetas llegaron incompletas, el banco no sabe cómo hacer los pagos, la gente está enojada y necesita una respuesta, que les solucionen”, expuso el encargado de la Unidad Deportiva, quien informó además que el espacio fue prestado a la Secretaría del Bienestar bajo el acuerdo de recibir únicamente 600 personas por día.

“Ahorita hemos recibido a más de mil personas y hemos regresado a más de 400 porque no estaban en las listas; nosotros hicimos el acuerdo con Carlos Rodríguez de la delegación Torreón, él nos pidió que prestáramos las instalaciones, pero vemos que no están organizados, querían que nosotros nos pusiéramos a entregar los pagos cuando es mera responsabilidad de ellos”, dijo el encargado.

SE QUEDAN SIN PAGO

Madres de familia se quejaron de la organización de la entrega de becas pues tuvieron que dejar sus empleos para acudir a realizar el cobro de la subvención a la que no tuvieron acceso por la falta de organización.

“Muchos tenemos esperando desde las 05:00 de la mañana, pero la gente de Bienestar no sabe ni qué, no entendemos qué es lo que pasa; nos dicen que no hay tarjetas y luego que sí, necesitamos que nos den soluciones porque hoy ya fue un día perdido de trabajo”, comento la señora Xóchitl Ibarra.

En otros casos, como el del señor Francisco Acevedo, no apareció el nombre de su hijo en las listas, por lo que tuvo que retirarse del lugar.

“Nos dijeron que la escuela se equivocó al mandarnos a recoger el pago y nos regresaron, pero también nos dijeron que podemos ir al Banco de Bienestar de la calle Acuña, en Saltillo para cobrar, como quiera nada está claro”, expuso.

La beca “Benito Juárez” se otorga a alumnos de educación Media por un monto de 8 mil 560 pesos; en una primera entrega hecha en enero, se repartió a cada uno de los beneficiarios poco más de 3 mil pesos; y en esta segunda entrega la suma supera los 5 mil pesos, de acuerdo con información proporcionada por personal de la Secretaría del Bienestar.