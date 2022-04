‘El acoso no es un chiste’; responden en Saltillo a ‘bromistas’ en redes sociales

“Sí claro, la vez pasada iba por una funda a la Plaza de la Tecnología. Desde que ingresé todas las personas que se dedican a vender me acosaban diciendo así ‘pásele amigo que va a llevar’. Me sentí sucio después de eso”, escribió un hombre.

Ante ello, otros usuarios pidieron tomarse “con humor” los casos, comentario que fue reprobado por otros internautas.

“Tómese las cosas con humor señora, no todo es tragedia”, escribió una joven. A lo que le respondieron: “humor?? Ponte a leer chiste” y “No le encuentro lo gracioso wee... Porque no se van a decir tonteras a otro post?? No uno que hable de HISTORIAS DE ACOSO que no tienen nada de graciosas”.