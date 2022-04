Saltillo: transporte público, calle, escuela y trabajo; sitios donde mujeres han sido acosadas

TE PUEDE INTERESAR: Se disparan 68% las lesiones por arma de fuego y punzocortantes en Coahuila

Saltillenses se sienten vulneradas

En la encuesta pública realizada por VANGUARDIA, mujeres compartieron experiencias en las que han sentido acoso, hostigamiento, vulnerabilidad e incluso persecuciones en vía pública, así como en escuelas y lugares de trabajo.

Estas son algunas de sus historias:

“Un taxi me llevó a Arteaga cuando tenía 20 años, solo que tome el valor de decirle que me iba aventar y se paró en medio de la carretera y corrí al Oxxo. El del Oxxo no me abría y llegaron unos borrachos y me dijeron ‘¿cuánto cobras güerita?’, la peor experiencia de vida, jamás volví a usar taxi andando sola”, contó una mujer.