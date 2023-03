“El partido se llama Coahuila”: Manolo Jiménez a panistas

Torreón.- Manolo Jiménez Salinas tomó protesta como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Coahuila, y dijo que hoy la bandera y el partido se llama Coahuila.

En Torreón, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, tomó protesta al candidato emanado del PRI, a quien le pidió que tome las buenas prácticas de los gobiernos panistas en los distintos municipio y estado del país, para que así gobiernen juntos Coahuila.

Jiménez Salinas se comprometió a presentar propuestas similares a los casos de éxito del PAN en otros estados del país.

El candidato agradeció la confianza de los blanquiazules y aseguró que Coahuila es mucho más grande que los partidos políticos. “Como decía Gómez Morín, vamos a mover las almas de Coahuila”, comentó.

En el evento también estuvo Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, exalcaldes y militantes panistas en la entidad.

Antes de su discurso, ante los medios de comunicación, Jiménez Salinas dijo que se ha conformado un gran frente ciudadano integrado por la sociedad civil organizada, iniciativa privada y miles de coahuilenses que quieren que Coahuila siga adelante.

Recordó que en la precampaña tuvo la oportunidad de recorrer el estado, apretar el acelerador y dejar a los adversarios viendo el puro polvo. Sin embargo, pidió no confiarse y solicitó el apoyo de la gente para que le ayuden a ser gobernador.

“Esto permite encontrarnos en este punto de encuentro que tiene que ver con que le vaya bien a Coahuila. Eso es lo que nos fusiona”, dijo.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que tomaron la decisión correcta por México y por Coahuila, al considerar a Manolo Jiménez la persona adecuada para gobernar el estado.

En su discurso, Cortés retó a Manolo Jiménez a convertirse en el mejor gobernador que haya tenido el estado.

Por su parte, Santiago Creel dijo en su discurso que Marko Cortés tomó la decisión correcta y pidió a Manolo Jiménez, a quien en un inició erró y llamó “Manolo Mejía”, que abrace el humanismo del PAN.

“Antes de ser panista soy mexicano y no quiero que venga aquí el desastre, el oprobio. No se lo merecen ustedes, no se lo merece el país”, dijo Creel.

Entrevistado, Creel mencionó que han privilegiado los puntos que tienen en común, en este caso como Manolo Jiménez, a quien reconoció como un político que dio buenos resultados como alcalde de Saltillo.

“Dejó cero deuda, y con ese ejemplo que hizo en Saltillo lo va a extender a todo Coahuila”, aseguró.