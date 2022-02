Malos tratos, falta de equipo y sanidad, así es la atención en hospital del ISSSTE Saltillo

“ Desde en la mañana estamos reportando una vomitada en el pasillo que no han podido limpiar, hemos ido con tres personas diferentes y el personal de limpieza no ha acudido, es algo muy simple, pero tiene mucha relación con la disposición del personal, con la atención que se brinda en esta clínica ”, explica una de las afectadas , quien quiso omitir sus datos generales.

Sobre la atención médica, enfatizó en que algunos de los aparatos para brindar tratamientos no funcionan, como el que se utiliza para realizar tomografías computarizadas.

“Lo que si nos molestó en su momento, fue que mi hermano requería de una tomografía para saber el estado de su cerebro porque estaba drenando líquido blanco después de una cirugía, nos dijeron que podría ser masa cerebral, nos alarmamos y preguntamos por qué no le hacían la tomografía y resultó que no funciona el aparato, fuimos a Dirección, preguntamos y nos dijeron que no sabían cuándo iban a arreglarla”, explica una de las familiares del paciente de 55 años.

Ella, explicó a la dirección que su hermano se encontraba en un estado grave de salud y requería de una tomografía que no podía realizarse en ese momento, situación que se reportó al médico, sin embargo, no se obtuvo respuesta inmediata pese a que se trataba de una urgencia.

“Sé que es una situación que no está a nuestro alcance, pero lo que queríamos era que el neurocirujano que lo operó, el doctor Jeisi, que lo viera y que valorara, a él lo estuvimos buscando desde un día anterior y ese mismo día y no estaba aquí, no funcionaba el aparato y nosotros desesperados, fuimos a dirección médica, y preguntamos por el doctor, ellos explicaron que entraba a las 2 y pese a la emergencia nunca llegó, nos dieron las dos, las tres, las cinco y el doctor no vino hasta que él pudo”,

“Ya cuando vino, nos dijo que hay un deterioro evidente en la salud del paciente, que el aparato para hacer una tomografía no funciona, pero nos dijo que no era necesario hacer ese estudio, que no era urgente y que simplemente ya no había nada que hacer”, explica.

