Se queda ISSSTE Saltillo sin especialistas; denuncian que dirección les hace renunciar

Otra de las nefrólogas, Rosario López, también presentará su renuncia en los próximos días.

“En vez de buscar que haya más médicos, más atención, se está provocando que haya menos, uno de mis compañeros renunció en diciembre y como yo no he renunciado, me han obligado a dejar mi trabajo; ahorita vieron algunos pacientes míos y no pude atenderlos porque me tienen amarrada de manos, sin embargo, les brindé orientación”, explica la doctora.

Otro de los reclamos se deriva de que existe un presunto “club” de médicos pensionados que obtuvieron una base en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE y con ello pudieron acceder al cobro de otro beneficio social otorgado por el mismo Instituto.

“Hay un médico que se jubiló en una de las clínicas del ISSSTE, según qué porque ya no podía trabajar, que estaba enfermo, pero luego viene a trabajar aquí y también ya sacó pensión aquí, entonces nos preguntamos de qué se trata”, señala.

María del Rosario tiene una trayectoria de 13 años trabajados como nefróloga en el ISSSTE y, de acuerdo con su declaración, en las administraciones anteriores no habían ocurrido irregularidades y la dirección trabajaba bajo políticas de puertas abiertas tanto con los trabajadores y con los pacientes.

“Me gusta mi trabajo, mis pacientes me están preguntando qué es lo que va a pasar, porque son pacientes que no se pueden dejar sin atención, y lo único que están haciendo es darles un papelito para que reprogramen la cita conmigo una y otra vez y así los van a traer, vuelta y vuelta y no puedo atenderlos porque mechan hecho renunciar, aunque yo todavía no he firmado esa denuncia”, explica la doctora.

La situación se replica en casos como el de la dermatóloga Rita Valdés y la reumatóloga Cecilia Asad, quienes han sido obligadas a renunciar a sus labores, además de otras situaciones de falta de medicamentos que se ha suscitado en el ISSSTE, según señalaron inconformes.

Aunque la Subdelegación Médica del ISSSTE habría informado que este viernes se emitiría una postura oficial ante la situación que permea en la Clínica de Especialidades del Instituto, hasta este momento VANGUARDIA no ha podido ponerse en contacto con el subdelegado, Raúl Castillo.