Palomitas y croquetas de perro; exhiben a pasajeros de InDriver en Saltillo que dejan los autos sucios

“Los pasajeros siempre publican, ‘ayuda, se me olvidó mi pertenencia en tal carro, por favor regresenmelo’, como no publican ‘se me olvidó mi basura ayuda, regrésenmela para tirarla en su lugar’...”, fue el comentario emitido por un usuario en redes sociales quien se identificó como conductor de la aplicación de transporte conocida como InDriver.

Fue a través de un grupo en el que interactúan tanto pasajeros como choferes de dicha app, en la que el internauta externó su molestia al ver las condiciones en las que unas personas dejaron el interior de su auto tras un viaje.

En la fotografía que acompaña el texto, se observa un paquete de vasos desechables color rojo, así como migajas y restos de lo que parecen ser palomitas de maíz.