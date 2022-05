‘Te llevas mi corazón’; así se despidió el mejor amigo de Yareli, víctima en el accidente de la carretera 57

Amigos le dicen adiós a Yareli

Decenas de usuarios en redes sociales quienes conocieron a Yareli, también se despidieron de ella con emotivos mensajes, particularmente por parte de sus amigos más cercanos.

“Tenías muchos planes a futuro pero lamentablemente ya no llegaste a cumplirlos en vida como a ti te hubiera gustado! Aún no me hago a la idea de que tú ya no estarás aquí con nosotros que partirías de este mundo a muy temprana edad pero solo me quedo con todos y cada uno de los bellos momentos que pasamos felices. Vuela muy alto mi CHATA!”, compartió un joven junto con un video con fotografías.

Entre los diversos mensajes se lee que Yareli estaba próxima a entrar a la universidad, lo que la mantenía con mucho entusiasmo.