$!¿Realidad supera la ficción? Niño del ‘gender reveal’ en Mirador Saltillo se llamará Manolo (en honor al alcalde)

¿Ya tienen pensado algún nombre para el bebé? La verdad que amamos Saltillo, nos gusta mucho Saltillo. No vaya a pensar que es de reba ni nada de eso, pero le queremos poner Manolo Caleb, por el alcalde. Creemos que es uno de los mejores alcaldes que han habido. Y la verdad sí admiramos al gobernador y al alcalde.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

¿Cómo se les ocurrió hacer la revelación del género del bebé en el Parque Mirador Saltillo?

Estábamos comiendo y viendo varias opciones de cómo hacer una revelación. Una tía dijo que en el Mirador. Fue un paso de fe para ir al Mirador y pedirlo.

¿Se encontraron con alguna traba a la hora de pedir el Mirador?

Gracias a Dios no hubo trabas, fue Dios el que facilitó el proceso.

¿Cómo se sintieron con esta experiencia de estar en El Mirador haciendo la revelación?

La verdad no esperamos que se fuera a hacer algo viral, no era con esa expectativa. Queríamos hacer algo diferente a lo que siempre se hace. Nos sentimos muy contentos.Hubo personas a las que les agradó y otras a las que no, pero nos sentimos muy contentos.

Te puede interesar: ¡Es niño!; Bebé del que revelaron género en Parque Mirador Saltillo

¿Su familia qué opina de la revelación y el nombre?

Mi familia está muy contenta y la verdad nos sentimos muy bendecidos de estar aquí en Saltillo y pertenecer a este lugar.

¿Qué le dirían a los saltillenses para que se sintieran orgullosos de sus raíces?

Creo que bendecir a la tierra donde te vio nacer eso es lo primero que tenemos que hacer y ser agradecidos con Dios.

¿Qué mensaje le enviarían a su hijo?

Karla: Hijo, te amamos mucho. Eres un bebé muy esperado y toda tu familia te ama. Esperamos que cuando puedas ver esta noticia te sientas feliz y orgulloso de lo que estamos haciendo por ti.

Josué: Le diría que lo amo mucho, que es un niño que Dios nos ha dado y que nos sentimos muy bendecidos con su llegada. Creemos que va a ser de mucha bendición para mucha gente. Que Dios lo cuide y que esto que hacemos es nuestro amor hacia él.