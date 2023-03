Reta a Morena candidata a diputada local en Coahuila: ‘Si me quieren correr, que me corran’, dice

La aspirante a diputada local en Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), Miroslava Sánchez Galván, desdeñó el procedimiento abierto por el líder nacional morenista, Mario Delgado, en su contra, por contender por otro partido en la renovación del Congreso.

“Si me quieren correr, pues que me corran”, dijo la exdiputada federal por Morena. “La verdad es que no tengo mucho problema, yo sigo siendo una persona con valor y con valores, y estoy en un proyecto en el que creo, y siempre he estado donde me convencen. Si no me convencen, no estoy y hoy por hoy Morena no me convenció”.

A finales de enero pasado, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido la expulsión de 22 militantes por apoyar al PT y las aspiraciones de Ricardo Mejía Berdeja en la elección por la Gobernatura de Coahuila.

Benjamín Robles Montoya, comisionado electoral de la dirigencia nacional del PT para el estado de Coahuila, aseguró que el hecho de que Miroslava Sánchez milite en un partido y contienda por otro vaya a terminar en la anulación de su candidatura, como ya ocurrió en el caso del exdiputado federal por Coahuila, LuisLuis Fernando Salazar Fernández. “Brincos dieran en que se pudiera pasar. Eso no va a pasar”.

El diputado federal descartó que las recientes sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), por irregularidades en los gastos de precampaña que hicieron los partidos políticos para obtener apoyo ciudadano de los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México; Robles Montoya descartó que merme el desarrollo de la campaña de sus aspirantes a gobernador y diputados locales.

“Para eso está la dirigencia nacional, compañera Valeria (Flores, comisionada del Partido del Trabajo en Coahuila) para sacar adelante pendientes”, dijo el legislador federal.

La multa impuesta por el INE al PT fue de 239 mil 491 pesos, por irregularidades en gastos de precampaña en Coahuila.

“Estamos acostumbrados a que haya persecución”, dijo Robles Montoya. “Las multas son persecuciones, a nosotros eso no nos estanca porque independientemente, sí es necesario contar con prerrogativas, es nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestro deseo de cambio lo que nos mueve. Las y los coahuilenses están prendidos por ese anhelo de cambio”.

La rueda de prensa para presentar a los candidatos a diputados por el PT refirió la intención de trabajar en una agenda legislativa con dos ejes: una nueva Constitución Política del Estado y abolir la Ley de Pensiones del Magisterio.

Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT al gobierno de Coahuila, resaltó que el movimiento que encabeza está respaldado por profesoras y profesores del Estado, incluso las listas de candidatos a diputados de mayoría relativa y representación proporcional dijo tienen estos perfiles.

Por el distrito 16, con sede en Saltillo, el PT postuló a Alejandro Campos, exdirigente de la sección magisterial 38 en el Estado. El profesor fue señalado por la Auditoría Superior del Estado en 2006 y 2007 por irregularidades en el manejo de las cuentas públicas por 43.8 millones de pesos y 318 millones 857 mil pesos, respectivamente.

“Le pido una disculpa, me estaba entrando (una llamada) de una persona que quería platicar con nosotros. Le pido una disculpa, ¿cuál fue la pregunta?”, respondió el aspirante a diputado previo a asegurar que la Auditoría Superior del Estado no le ha dio ningún procedimiento y que se limitó a desacreditarlo en medios de comunicación.

Ricardo Mejía dijo sobre el tema que tanto la Auditoría Superior del Estado como la Fiscalía General de Coahuila son “los brazos represivos del Moreirato”.

En otro tema, el candidato petista declinó responderle al líder nacional del Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, quien lo señaló de ser un candidato más del PRI. “Ni vale la pena, nosotros no nos hemos aliado al PRI como otros, ni al PAN, como otros”. Aseguró que la oposición no tiene manera de cuestionarlo y por ello el golpeteo político se resume a señalamientos.