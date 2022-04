Coahuila el estado en el que más se busca ‘gas pimienta’, le sigue NL: Google Trends

Como contexto, cabe recordar que Debanhi Escobar desapareció en Escobedo Nuevo León, la madrugada del 9 de abril. Desde el inicio su caso se vio envuelto en circunstancias extrañas, lo que causó conmoción en todo el país.

Finalmente la joven de 18 años fue encontrada en una cisterna ubicada al interior del Motel Nueva Castilla, sitio donde se había iniciado la búsqueda 13 días atrás.

Sobre la defensa legítima en Coahuila

El Nuevo Código Penal de Coahuila, señala como defensa legítima:

Cuando se repela o impida una agresión, actual o inminente y sin derecho, contra bienes jurídicos propios o ajenos, siempre y cuando la defensa sea necesaria, pero aún adecuada en lo posible para rechazar o impedir la agresión, no se tengan al alcance otros medios menos lesivos o no lesivos para aquellos efectos, y no haya disparidad aberrante entre la lesividad de la defensa y la que implicaba la agresión, además, respecto de ésta última no medie provocación intencional suficiente e inmediata por parte del agredido, o de quien aparente su defensa.

El agredido podrá defenderse legítimamente si no acordó la provocación con quien la realiza y luego aparenta defenderlo. Asimismo, se estimará que hay defensa legítima, si el agredido lesiona a quien lo agredió antijurídicamente, pero aún hay peligro que la agresión se reanude enseguida de repelerla y respecto de dicha conducta se cumplan los demás requisitos de la defensa legítima.