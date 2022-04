Saltillo: ‘una tragedia sobre otra’; presunto secuestro terminó en muerte de taxista y pasajera

María Apolonia, señaló a las autoridades que durante su última visita a Gerardo, había notado que tenía varios golpes y heridas, lo que quedó apuntado en una denuncia emitida.

Este domingo, se informó que ante la situación delicada de Gerardo, los familiares optaron por desconectarlo luego de que fuera hospitalizado en la Clínica #2 del IMSS.

Caso conmociona y divide

Desde un inicio las opiniones respecto a lo que ocurrió generaron polémica entre la comunidad debido a las posturas encontradas.

Al darse a conocer la muerte del taxista, dicha conversación se retomó. En medio de los lamentos por las pérdidas humanas, hubo quienes pidieron lo emitir juicios, quienes pidieron encontrar culpables y quienes emitieron mensajes de aliento para las familias afectadas.

“Una tragedia sobre otra. Así termina la vida de un hombre que a la fecha no se sabe si fue o no actor de un intento de secuestro. Un hombre que, a todas luces, no podía escapar del estado y por ende no había problema es que llevara el juicio desde su casa con prisión domiciliaria. Todo por no tener dinero para un buen abogado. Todo, por la exigencia de una sociedad que sin saber si es culpable o no, se le condenó como tal”, es uno de los miles de mensajes que circulan al respecto en redes sociales.