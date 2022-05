Se desatan agresiones entre alumnos en Saltillo; van cuatro casos en dos meses

Dicha filmación alcanzó miles de reproducciones y recibió comentarios tanto de alumnos como de ex alumnos, estos últimos trayendo a flote situaciones similares que ocurrieron años atrás en dicho plantel.

En tanto, en las instalaciones de la secundaria Humberto Elizalde Jasso, el pasado viernes 20 de mayo un menor de 12 años dijo haber sido agredido por uno de sus compañeros.

“Sí, vino un niño, me tomó del cuello y cuando me suelta, me caigo”, narró el menor a las autoridades estudiantiles.

Tras haber caído de un escalón, el menor tuvo lesiones en la boca, mandíbula y se le rompieron los lentes de aumento. Asimismo, los padres del joven exigieron que los padres del otro compañero se hicieran cargo de los gastos médicos correspondientes.