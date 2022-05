Trabajaremos en conjunto para evitar masacres como la de Texas: Secretaría de Educación de Coahuila

La última actualización que registra la Sedu al protocolo ante situaciones de riesgo o emergencias en las escuelas es del 2020, después de lo sucedido en un colegió particular de Torreón

Ante el tiroteo ocurrido el pasado martes en el vecino estado de Texas, en Estados Unidos en una escuela del condado Uvalde, y la detención de un joven armado que se dirigía a una escuela este miércoles, la Secretaría de Educación de Coahuila, indicó que iniciará con una intensa campaña para prevenir cualquier situación de riesgo de este tipo.

Francisco Saracho Navarro, secretario de educación en Coahuila, indicó que el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de riesgos en escuelas de la entidad fue reformado en agosto del 2020, algunos meses después del tiroteo registrado en el Colegio Cervantes en Torreón.

El funcionario señaló, que este miércoles se reunió con los directores y coordinadores de los distintos programas contra la violencia en el sector educativo, con el objetivo de profundizar sobre el conocimiento del protocolo, que involucra no solo a las autoridades educativas y a los docentes, sino, también a padres de familia, docentes, alumnos y diversas instituciones para prevenir otros temas violentos como el bullying, el acoso y el suicido.

“No queremos que se queden una simple plática que nosotros hemos comunicado, sobre distintas profesiones prevenciones, sino que queremos que se entienda mucho más allá, con mayor profundidad, y que también distintas secretarías se involucren como lo hacen hasta ahora, para poder prevenir otras situaciones violentas como el suicidio, como el bullying el acoso y tantos otros temas que tenemos y en los que estamos trabajando”, señaló.

Sostuvo que este protocolo se dará a conocer con mayor intensidad a los docentes y padres de familia, especialmente durante el cierre de este ciclo escolar, con el objetivo de prepararse para el próximo ciclo escolar que se realizará en el mes de agosto del 2022.

“El protocolo que fue publicado en el 2020 viene muy completo, hay que retomarlo para el pleno conocimiento de los directores, padres de familia y sepamos con exactitud cuál es la responsabilidad que tenemos, como actuar en determinado momento. Debemos fortalecer la comunicación con las autoridades de Salud, de Seguridad Pública, del Instituto de la Juventud, con Desarrollo Social e Inclusión, con la Fiscalía, también para poder atender todas las situaciones que se pudieran dar entre los propios alumnos, no solamente dentro de las escuelas y sino también a la salida de la escuela”, apuntó.

Dentro del Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de riesgos en escuelas de Coahuila, se señala dentro de las obligaciones del alumnado acatar las normas del aula, así como observar conducta y lenguaje adecuado, además de abstenerse de portar objetos de peligro que pudieran lesionar física o psicológicamente a los integrantes de la comunidad educativa. En caso contrario estos serán resguardados por la dirección de la escuela y o entregados a los padres de familia.

En otro de los señalamientos se establece que los alumnos deben de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones o en la periferia de la escuela. Así como abstenerse de incluir a los docentes, directores, supervisores y demás personal de la escuela, en cualquier red social personal así como evidenciar o difundir fotografías o Videos de cualquier integrante de la comunidad educativa.

Para los docentes también se señala que deben abstenerse de portar objetos peligrosos que pudieran lesionar física o emocionalmente a la comunidad, así como informar al director o directora acerca de cualquier hallazgo o indicador asociado con la existencia de cualquier situación de riesgo.

Mientras que para los padres de familia algunas de las obligaciones que se destacan es ser responsables de sus hijos, hijas o pupilos, respetar a los docentes, cumplir con los documentos normativos de organización escolar, acudir ante las autoridades educativas cuantas veces sea necesario para tomar conocimiento del avance de la educación de su hijo. Así como establecer normas y límites claros a sus hijos en relación a su actuación en la escuela.

Buscará SEDU garantizar estudio a hijos de reclusas del Cereso de Saltillo

Por otro lado, el secretario de Educación, apuntó que luego de que se dio a conocer el programa de Educación para las las internas del Centro Penitenciario Femenil de Saltillo de cursar carreras universitarias, la dependencia a su cargo también iniciará con un análisis del estatus educativo de los hijos de estas mujeres.

“Vamos a hacer un análisis, interna por interna para conocer cuántos hijos tiene, sino batallaron para prescribirles, queremos que ningún niño hijo de ellas se quede sin la preinscripción, o que no exista un abandono de la escuela”, apuntó.

Asimismo señaló que para los hijos de las internas que cursa en la universidad, se dará seguimiento puntual para garantizar que los alumnos continúen con sus carreras profesionales hasta titularse, y con ello asegurarles una mayor calidad de vida, al igual que a sus madres que ahora tienen la oportunidad de acudir a la universidad.

“Está haciendo el análisis meticuloso y preciso, cualquier niño que detectemos que no está yendo a la escuela, vamos a ir por ellos, vamos a canalizarlos, vamos a inscribir, vamos a darle seguimiento y lo vamos a apoyar para que ellas estén seguras, no solamente a las que están estudiando una carrera como si no también a todas las internas del Centro Femenil”, concluyó.