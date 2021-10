Se denunciarán penalmente bonos por fin de gobiernos municipales en Coahuila

La Auditoría Superior del Estado advirtió a las administraciones municipales salientes para que se abstengan de dar bonos de marcha, práctica que, de ser detectada, se denunciará penalmente.

“Ya andan ahorita empleados queriendo obtener bono de marcha, para empezar, esas partidas ni siquiera son prespuestables, puesto que los topes que se tienen son los tabuladores construidos para eso”, explicó Armando Plata Sandoval.

El titular del órgano fiscalizador señaló que el “recetarse” un bono de salida atenta contra la Ley de Disciplina Financiera.

El auditor recordó que el marco jurídico en materia presupuestaria se endureció a partir del 2017, al emitirse una nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos que entró en vigor a partir de julio de ese año.

“Si no está presupuestado es un delito, no pueden tener bono de salida, son partidas que no están presupuestadas, inclusive, para empezar, estamos hablando de principios constitucionales, desde la Constitución nos marca cómo debe presupuestarse en lo general”, mencionó.

En ese sentido, insistió en que no hay ninguna razón para tener prever dichas partidas.

SE EXCEDEN EN INCREMENTOS DE lOS SUELDOS

Por otro lado, Plata Sandoval adelantó que varios municipios, entre ellos Torreón, serán observados por un excesivo incremento de sueldos a sus funcionarios.

“Por ejemplo Torreón, y cito Torreón porque el mismo cuerpo edilicio ha dicho que han tenido mucho incremento de salario y nosotros lo vamos a observar”, mencionó.