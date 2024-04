Contribuye Museo del Desierto en el rescate de osos negros en Coahuila; albergue está saturado

“En el estado hay un lugar que pueda resguardar a esta fauna silvestre, sobre todo que tenga las capacidades para recibirlos y en este caso nosotros hemos recibido tigres, un leopardo, aves y entre otros ejemplares grandes como el oso. También hay otros osos que se mantienen en resguardo aquí en el museo, esperamos que solamente estén en tránsito y podamos incorporarlos a su hábitat porque estamos saturados, queremos darle la oportunidad a otra fauna”, comentó un guía del MUDE que prefirió omitir sus datos generales por no estar autorizado para una entrevista.

Desafortunadamente, cuando el ser humano se encuentra con la fauna silvestre, ella pierde más. Por eso mantienen una campaña de prevención para que, en caso de avistamiento, la ciudadanía no les haga daño, no los alimente y no se acerque a ellos, sino que haga un reporte a través del Sistema de Emergencias 911; el teléfono 844 6981091 de la Secretaría del Medio Ambiente; la Subsecretaría de Protección Civil (8444124946), o bien al Museo del Desierto (8449869000).

SEIS EN REHABILITACIÓN

Actualmente, el albergue del Museo del Desierto brinda tratamientos y cuidados clínicos para seis ejemplares de oso.

De acuerdo con el guía, los osos están en transición y el objetivo es incorporarlos pronto a la vida silvestre.

“Lo que no queremos es tener osos en el museo, tenemos muy claro que su lugar es en la sierra, necesitamos que estén el menor tiempo de su vida bajo cuidado clínico, la idea es rehabilitarlos y regresarlos a la Sierra de Coahuila”, expuso.