$!Se desatan los memes por gasolina contaminada en Monclova y Castaños

“Tengan cuidado amigos. Fui víctima de un robo en la gasolinera que está por la hacienda Castaños. Me dieron agua por gasolina y gracias a eso se descompuso la bomba de gasolina ”, es uno de los comentarios emitidos en Facebook que han alertado a los ciudadanos.

A este, se le suman decenas de reportes en los que se externa el mismo conflicto con la gasolina.

En tanto, el alcalde Mario Dávila Delgado informó que también tuvieron problemas con las bombas de la gasolina en patrullas municipales, por lo que se procederá de forma jurídica contra el proveedor del combustible.

“Las bombas de gasolina no se cuánto cuesten pero son como unas cinco aproximadamente, son vehículos asegurados pero cuando hay un daño la responsabilidad ya no cae en ellos, cae en lo que lo provocó pero ya lo está viendo el área jurídica”, sentenció el edil, quien además aseguró que las patrullas dañadas no son tantas.

Sobre este tema, además de emitir las quejas y externar su descontento, la ciudadanía también ha creado memes al respecto para tratar de tomarse la problemática con algo de humor.