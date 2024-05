Revela Checo Pérez que ‘en breve’ definirá su futuro en la F1

Sergio Checo Pérez dijo que pronto puede darse la noticia “bomba” sobre su futuro en la Fórmula 1, porque aunque no tiene nada firmado, esto se resolverá “más pronto de lo que él quisiera”, por las condiciones actuales del mercado.

Desde el paddock del Gran Premio de Miami, donde se correrá del 3 al 5 de mayo con un fin de semana que incluye Sprint, Pérez reconoció que hay pláticas y negociaciones, pero que Red Bull hasta ahora no le ha presentado una oferta concreta. Así como también recalcó que al no haber nada firmado, “todo es opción” y “todo está abierto”.

“No, ya hemos estado hablando, no hay nada firmado, hasta que no haya nada firmado todo está abierto, todo es una opción, ahora te diría que no es mi prioridad, sé que mi futuro se tiene que denifir relativamente pronto, por como está el mercado, quizá más pronto de lo que quisiera.

“Así está el mercado así está hoy en día y será cuestión de algunas carreras para conocer mi futuro, pero por ese lado estoy tranquilo”, dijo.

En días pasados, Checo había dicho que buscaba un contrato por dos años y se cree que RB sólo estaría dispuesto a garantizar uno.