¡Presentan filme ‘Inmaculada’! Conquistan Sydney Sweeney & Álvaro Morte a la CDMX

¿QUÉ DIJO SYDNEY SWEENEY?

”Creo que la película tiene muchos elementos que pueden volverla un clásico, está filmada muy hermosamente, Álvaro es absolutamente increíble en la película, estoy agradecida de que esté en este filme conmigo, y pusimos mucho de los filmes de terror, como los jumpscares (sustos repentinos) y diferentes elementos a lo largo del filme. Queríamos traer la nostalgia por el terror a esta generación”, compartió Sweeney desde un hotel ubicado en la Ciudad de México.

El actor español confesó que en lo personal no es fan de las películas terror, pero considera que este filme producido por Sydney Sweeney puede dar pie a una conversación más allá del aspecto religioso o el propio terror.

“Cuando me llegó el guion fue como ‘por favor, ¿una película de terror?’ y lo leí y no diría que me divertí, pero me di cuenta de que la película no era sólo entretenimiento “, señaló.