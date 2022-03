Se manifiestan alumnas de Trabajo Social; exigen renuncia del director por acoso y homofobia

Alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila de la Unidad Saltillo, acompañadas por el ex profesor, Francisco Moyeda, se manifiestan frente a la explanada de dirección, para exigir la destitución del director Jesus Acevedo.

Dentro de las quejas, las alumnas manifiestan que la administración que encabeza Acevedo ha intimidado a las alumnas durante los últimos días, debido a que se encuentran levantando firmas para exigir la destitución del directivo por actos de discriminación contra alumnos de la comunidad LGBTIQ.

En la manifestación participa el ex docente Moyeda, quien fue despedido hace más de un año y que tras iniciar un proceso legal debía ser restituido a su empleo el pasado 15 de marzo, según ordenó el fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

“Cuando me despidieron no pararon de acosarme, me hubieran despedido y ya, pero me negaron el título de mi maestría y toda la administración no paró de discriminarme. Ahora llevo más de un mes notificándoles que yo regresaba ese día todos en la administración se fueron, para no recibirme”, declaró Moyeda, exigiendo su reinstalación para dar clases.

Por su parte, las alumnas también señalan qué hay actos que minimizan a las mujeres por parte del director, “ya no queremos que nos haga llorar en clases, ni que nos minimicen mientras opiniones”, reclaman las alumnas, del mismo modo señalan acto de acoso por parte de docentes, que realizan miradas lascivas a las alumnas.

Al tiempo que responsabilizan a la administración por posibles represalias en contra de las alumnas, pues aseguraron que han recibido mensajes intimidantes por parte del personal administrativo a través de redes sociales.

Por su parte, el director de Trabajo Social, señaló que el reingreso de Francisco Moyeda se encuentra en revisión ante el área jurídica de la Universidad y la Oficial Mayor, ya que la institución no tiene facultad de contratar o despedir a un docente. Asimismo, aseguró que Moyeda será notificado a la brevedad, pues el proceso se revisará también en revisión ante el Consejo Directivo este martes.

El director Acevedo, negó que existan hecho de homofóbia o discriminación hacia el ex docente o cualquier otro miembro de la comunidad universitaria, sin embargo, aseguró estar en la disposición para escuchar las denuncias y quejas de las y los alumnos.

Finalmente, indicó la presencia de un módulo del Tribunal Universitario itinerante, en donde las alumnas podrán presentar sus denuncias de manera formal ante la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios, para que se realicen las investigaciones y sanciones correspondientes.

Cerca de las 12:45 del mediodía, los representantes del Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo Social se presentó ante las manifestantes para escuchar a las alumnas, y señalaron que al retomar la Sesión de Consejo abordarán la situación del profesor Moyeda.

