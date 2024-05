¿CFE dará descuentos en el recibo por apagones eléctricos en el país?

CFE trabajó de inmediato para reestablecer el servicio, y en un plazo máximo de cuatro horas, el suministro se restableció al 100% en las zonas afectadas. Pero, ¿habrá descuentos en el recibo de luz? La respuesta sencilla es no, no habrá descuentos en el recibo de luz por el apagón, aunque la CFE no va a cobrar por el tiempo en que no hubo suministro eléctrico, ya que los medidores dejan de registrar consumo durante ese periodo.

¿Qué pasa si mi recibo de luz es más alto de lo normal?

Si notas un cargo excesivo en tu recibo de luz, puedes comunicarte con el área de atención a clientes de CFE. Sin embargo, es importante recordar que no se cobra por el tiempo del apagón, por lo que no debería haber un aumento significativo en tu factura.

Por otro lado, ¿qué debo hacer si se dañó un aparato eléctrico por el apagón?

CFE se hace cargo de reponer los aparatos eléctricos que se hayan dañado por el apagón. Para ello, los usuarios deben presentar el recibo de luz más reciente, sin adeudos, y reportar el aparato dañado en un centro de atención a clientes.