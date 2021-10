Expone ex alumno de la UAdeC discriminación y trabas para titularse

Tras diez meses de intentar obtener los lineamientos para presentar la defensa de su tesis y para titularse de la “Maestría en Modelos de Intervención de Trabajo Social”, de la Facultad de Trabajo Social, Francisco M. denunció hechos de discriminación por parte del director de la institución, Jesús Acevedo y el coordinador de posgrado de la facultad, Octavio Carranza.

Francisco, quien fue alumno y docente de la licenciatura de Trabajo Social en la institución antes mencionada, señaló que tras ser despedido de manera injustificada, intentó realizar concluir el proceso de titulación de maestría, mismo que le ha sido impedido y “para el que se me han puesto un sin número de trabas, humillaciones y discriminación por mi orientación sexual”, señala.

Aunado a ello, asegura que se le han realizado cargos a su matrícula superiores a los 47 mil pesos, por concepto de omisión de pago de inscripción y cuota interna a lo largo de dos años, tiempo en el que cursó la “Maestría en Modelos de Intervención de Trabajo Social”, luego de titularse como licenciado de la misma Facultad en 2018.

Lo anterior, llevó al joven a presentar una queja ante La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CEDHC), por ser vulnerado su proceso de titulación, lo que derivó en una serie de negociaciones directas con personal de la Rectoría de la UAdeC, en donde presentó los recibos correspondientes del adeudo injustificado, según señala el afectado.

“En el mes de abril yo busqué llevar los recibos y me empezaron a inventar un montón de excusas y me fui a Derechos Humanos para poner mi queja, con recibos en mano y los comprobantes, todo eso específicamente cómo alumno de maestría. Una vez que les llegó la notificación siguieron negando todo y asegurando que yo debía mucho dinero”, detalló.

Tras las y la denuncia en la negociaciones que liberaran su denuncia en la CEDHC, en el mes de junio del 2021, Francisco obtuvo una constancia de no adeudo emitida por la Secretaría Administrativa de la Facultad de Trabajo Social, firmada por la encargada Laura Saraí Juarez Armendáriz, la cual suponía la posibilidad de continuar con sus trámites, sin embargo, días después este mismo documento fue calificado como “falso” por la misma institución, negándole una vez más el trámite de titulación.

El joven señaló que dicha constancia de no adeudos, garantizaba la posibilidad de presentar la defensa de su tesis, pero con el pasar del tiempo el adeudo se cargó de nueva cuenta a su matrícula, impidiendo liberar el trámite.

“Me urge mi título de la maestría, he perdido muchas ofertas laborales porque no cuento con este documento. Siempre me dan largas, inventaron procesos y pagos que no existían; el coordinador, al ser nuevo, argumentó que no tenía los lineamientos y siempre decía que le diera una semana más, pero ya estoy desesperado”, indicó Francisco M.

“Actualmente, mi trabajo no está relacionado con lo que estudié y gano muy poco como para pagar cinco mil pesos más que me piden para dejarme defender mi tesis”, concluyó.

Ante la situación, VANGUARDIA intentó obtener una entrevista con el director de la Facultad de Trabajo Social, Jesús Acevedo, así como la postura de la UAdeC ante el caso, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se concretó.