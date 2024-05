AstraZeneca retira su vacuna contra COVID-19 en todo el mundo por baja demanda, afirma la farmacéutica

Por Rebecca Robbins

La vacuna ya no se fabrica, no se suministra y su uso ya no está autorizada en Europa. Los expertos aseguran que se debe a que no pudo actualizarse a las nuevas variantes.

AstraZeneca comenzó a retirar su vacuna contra la COVID-19 de los mercados mundiales debido a la escasa demanda, según comunicó el gigante farmacéutico. La decisión cierra el capítulo de una vacuna que se utilizó ampliamente en las primeras fases de las campañas de vacunación en muchas partes del mundo antes de ser sustituida por otras más adecuadas para hacer frente a un virus en evolución.

TE PUEDE INTERESAR: El calentamiento más acelerado se registra en México

Según la empresa, la decisión no está relacionada con ninguna preocupación por los efectos secundarios de la vacuna.

Desde que la vacuna se aprobó en el Reino Unido en diciembre de 2020, se han suministrado más de 3000 millones de dosis en todo el mundo. Pero en los últimos años, la demanda se ha desplomado a medida que otros fabricantes han lanzado vacunas adaptadas a variantes más nuevas y los países han optado por usarlas. La vacuna de AstraZeneca, desarrollada con la Universidad de Oxford, ya no se fabrica ni se suministra.

La empresa comunicó que había decidido retirar voluntariamente todas las licencias para comercializar su vacuna contra la covid. Ese proceso comenzó hace meses, y quedan muy pocas licencias activas, dijo la empresa. El diario británico The Telegraph informó previamente de la decisión el martes.

En marzo, AstraZeneca solicitó la retirada de la vacuna de la mayoría de los países europeos. La Comisión Europea aprobó la medida, que entró en vigor esta semana.

Sheena Cruickshank, inmunóloga de la Universidad de Manchester, dijo que la decisión de la empresa de retirar la vacuna “no era una sorpresa”. A diferencia de otros fabricantes, AstraZeneca no actualizó su vacuna para hacer frente a las nuevas variantes del virus porque utilizaba una tecnología de vacunas, conocida como vector viral, que era menos susceptible de tales cambios.

“Simplemente se reconoció que no iba a ser una vacuna que pudiera seguir evolucionando para lo que necesitamos ahora, y que no era realmente útil ahora porque el virus SARS-CoV-2 ha cambiado demasiado”, dijo Cruickshank.

En los ensayos clínicos, la vacuna de AstraZeneca no funcionó tan bien en la prevención de la covid como las vacunas de Pfizer y Moderna en sus propios estudios, pero la de AstraZeneca siguió demostrando una gran eficacia en la prevención de enfermedades graves y muertes por el virus.

La preocupación por la relación entre la vacuna de AstraZeneca y un trastorno de la coagulación de la sangre extremadamente raro pero grave, contribuyó a disminuir la demanda de la vacuna. La información sobre el producto se actualizó en abril de 2021 para incluir los riesgos del posible efecto secundario. La vacuna de AstraZeneca era más barata y fácil de transportar y almacenar que sus competidores. Se convirtió en la vacuna predominante utilizada en los países en desarrollo durante gran parte de 2021, cuando las vacunas de Pfizer y Moderna se destinaron principalmente a las naciones ricas.

Kim Blomley, un vocero de AstraZeneca, dijo que la compañía estaba “increíblemente orgullosa” del papel de la vacuna en el fin de la pandemia de coronavirus.

La vacuna se distribuyó en más de 170 países, y la mayoría de sus dosis se administraron en 2021. Nunca se administró en Estados Unidos fuera de los ensayos clínicos.