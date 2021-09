Se pronuncian en favor de despenalización de aborto en Coahuila Ministros de la SCJN; votan mañana

Este lunes, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron la despenalización del aborto para el Estado de Coahuila. El debate y la votación del pleno quedará para este martes.

El proyecto de sentencia fue presentado por el ministro Luis María Aguilar presentado ante el pleno de la Cort e, reconoce que las mujeres tienen derecho a decidir interrumpir el embarazo en su etapa inicial sin responsabilidades penales para las mujeres, como hasta hoy se establece en el Código Penal del Estado.

Este recurso de inconstitucionalidad, fue promovido por la entonces Procuraduría General de la República, luego de una serie de modificaciones que se aplicaron al mismo Código de Coahuila durante el 2017 sobre el tema.

El proyecto, elimina los efectos de por ejemplo, los artículos 195 y 196 del Código que prevén hasta tres años de cárcel a las mujeres que utilizan la práctica del aborto para la interrupción de su embarazo.

Durante el debate sobre el tema, el ministro presidente de la SCJN Arturo Saldívar recordó, que ni la Constitución Mexicana, ni los tratados internacionales vigentes para México, reconocen al producto gestativo como ser sujeto de derechos humanos, por lo que no está bajo las mismas condiciones de la mujer que lo porta .

“Existe un derecho constitucional en cuatro supuestos, al inicio de la gestación, cuando está en riesgo la salud de la mujer, ante la inviabilidad del feto, y cuando el embarazo se haya dado a través de una violación. No puede estar atenido a un caso específico sino que debe asistir a cada caso concreto. El estado, en estos supuestos no solo puede criminalizar, sino que también no debe obstaculizar el aborto en la interrupción legal”, expresó Saldívar.

”Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida no solo es profundamente injusto sino abiertamente inconstitucional. Hoy como Tribunal Pleno se nos presenta otra vez la oportunidad de defender los derechos de las mujeres”, dijo.

En ese sentido, los ministros detallaron que el embrión no tiene plenitud en la toma de decisiones, por lo que no funge como un ser sujeto de los derechos, y debido a eso es que deben desecharse todas las opiniones que desde la moral se inserten en este tema.

Al no concretar el proyecto un modelo de interrupción legal del embarazo, el ministro Saldívar dijo que la decisión podría quedarse corta al no establecer vías que generen una propuesta para la Interrupción Legal del Embarazo, como ya es un hecho en la Ciudad de México donde existen clínicas para la atención de estos casos.

Sobre ello la ministra Norma Lucía Piña dijo que desde la Suprema Corte debe analizar que aun con la despenalización puede haber incidencia de mujeres que deben practicarse abortos de manera “clandestina” que es peligrosa y que tiene un alto índice de mortalidad en México de quienes lo practican. Por ello, la Ministra también se asentó sobre el argumento de que modificaciones estas deben incluir un modelo integral para que las mujeres no atraviesen estos peligros.

Los ministros también mencionaron que estos cambios abonan a la construcción de la dignidad humana, pues existen casos de necesidad de interrupción legal del embarazo desde mujeres que no tienen posibilidades económicas o para brindar oportunidades en la educación, además de que esto ayuda a restar los índices de desigualdad social que atraviesa México.

También, en la discusión del proyecto de sentencia, se reconoció que la mujer es el origen de la decisión de la gestación de un producto; derecho que debe ser salvaguardado.

Hasta este momento, se propusieron algunas observaciones para las normas específicas que contengan extensivas para que la criminalización del aborto no se pueda interpretar bajo ningún término; sin embargo, en lo general los ocho ministros se pronunciaron a favor del contenido del proyecto al igual que felicitaron al ministro Luis María Aguilar por formulario.

Además, en el debate también se sometió el análisis sobre la temporalidad en que se debe realizar la interrupción, pues el proyecto tiene ambigüedades que se deben considerar.

Este debate que podría tener una segunda ronda continuará el día martes después de las 11:00 de la mañana y se analizará que ahí mismo se lleve a cabo un cabo la votación.