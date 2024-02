Se suma Saltillo a marcha nacional por la democracia

Este domingo 18 de febrero se llevó a cabo la “Marcha por nuestra democracia”, la cual tuvo en Saltillo una afluencia de cerca de 2 mil personas, según informaron los organizadores del evento.

Las y los manifestantes se dieron cita desde las 10:30 horas en la Plaza de las Ciudades Hermanas, en donde se solicitó a quienes asistieron a abstenerse de vestir colores partidistas y de preferencia utilizar el color blanco.

A pesar de las bajas temperaturas; se tuvo una buena respuesta por lo que el contingente inició su camino minutos más tarde para llegar hasta la plaza de la Nueva Tlaxcala, donde ya había un templete esperándolos.

En el lugar tomaron la batuta del evento Lucía Esparza, de Avanza Mx; ⁠Carolina Amezcua, de Sociedad Civil; ⁠Ana Cristina, de Coahuila Observa,;⁠Javier Mancillas, de la Unión de Padres de Familia, y Nancy Núñez, de Poder Ciudadano Coahuila, siendo el orador principal el estudiante Ricardo Cárdenas, de 20 años de edad.

En el lugar se dio lectura al decálogo realizado por el conjunto de asociaciones que incluye puntos como:

“1.- Que el Presidente de la República nos deje votar en paz. Que no se meta en la elección No más propaganda. No al abuso de los programas sociales.

2.- Que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista.

3.- Que se diga en todos los medios: ‘Los programas sociales son un derecho. Están en la Constitución; no dependen ni del Presidente ni de su partido’”.

Durante la marcha no se reportaron problemáticas con grupos opositores ni algún tipo de disturbio en el que fuera requerida la acción de las autoridades.