Me platica mientras me enseña en su celular un video de TikTok con las imágenes de una tumba hecha con piedras, palos, una cruz de palo y agarrada de la cruz de palo una bandera venezolana que ondea al viento.

“La Migración nos quita mucho dinero y el cártel también, nos secuestran. Todo cártel que nos encontramos en el camino, las mafias. Gracias a Dios a mí no me secuestraron, pero sí a unos amigos, en Zacatecas”, narra en tanto descansa sentada en una banca, animada por los gritos de sus nuevos camaradas del refugio.

Semanario solicitó a la Procuraduría para Niños y Niñas y la Familia (Pronnif) de Coahuila, información sobre cifras de menores migrantes acompañados y no acompañados que transitan por el estado, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Y me digo que en los 20 años que tengo viniendo eventualmente a esta Casa, que en los primeros seis meses de 2024 había brindado apoyo a tres mil 525 personas en busca de un refugio seguro, no recuerdo haber visto tantos nenes: chicos de cuatro, seis, nueve años, correteando por la posada, bebés de brazos.

“Ahora lo que la gente hace es ya no irse por Piedras Negras, sino que se va hasta el noreste mexicano para llegar a las fronteras con Chihuahua. Entonces hay una disminución del flujo migratorio en Piedras Negras y en Acuña, en el caso de Coahuila, pero eso no quiere decir que los flujos hayan disminuido a nivel nacional, sino que más bien están tomando otras rutas, porque al menos en Coahuila hay operativos muy bien coordinados con la federación, el estado y los municipios, para la detención de personas migrantes”.

“Durante un tiempo dejaron de usar el ferrocarril y se centraron en transitar en camiones. Hubo un momento en el que las empresas de autobuses les vendían los boletos y la gente llegaba así hasta la frontera, pero al menos en Coahuila no se les permite a las empresas vender boletos de camiones a los extranjeros que están de manera irregular. El gobierno de Coahuila asegura que no ha pedido nada de eso. El tema es que está sucediendo y por este tipo de razones es que las personas dejaron de usar los autobuses y han retomado el ferrocarril.

Por más que hago no me puedo figurar a un niño que dejó el tercero de kínder en Honduras para ir en pos del sueño americano, montado en la capota de un tren, como si fuera un juego de niños.

Años atrás, que yo recuerde, en este refugio no había zona de juegos infantiles y me sorprendo de saber que ya es necesaria ante el aumento de niños que migran con sus padres.

“Me dice uno de los hombres, ¿y usté qué?, le digo, ‘¿de qué?’, comenzó a requisarme. Me quitaron esos quetzales y me mandaron con 40 pesos”.

“A un hermano porque no les daba el celular le pagaron una palmada en el pecho, ‘entrégueme el celular’, le decían, y el muchacho, que era de Guatemala, dijo ‘no, no tengo’, todo asustado y el de la migra ‘entregue el celular estúpido’”.

“Te dicen ‘colabore para que vaya ligero y no lo tengamos que quedar acá’. Si uno dice que no tiene ellos lo esculcan y lo esculcan hasta que dan con el dinero, lo encuentran y se quedan con él”.

Me platica don Carlos, sesentaitantos, colombiano, toda vez que da la última cucharada a su arroz y me pide que espere a que termine de cenar para contarme. Lo espero.

“El que me recibió me dijo, ‘mijo, usté está retenido y para poderse liberar tiene que darme 100 dólares y lo despacho inmediatamente en uno de estos carros que hay al frente’, porque había unos carros al frente...”.

“Pero así me recibieron en Saltillo, un atraco donde no puedes hacer nada, es que no puedes hacer nada”.

“El policía agarró 700 pesos y dejó 120 ahí, yo le dije ‘oiga, pero no sea así, o todo o nada. No pasa nada agárrelos’”.

“’Sus documentos’, le dije ‘no tenemos somos migrantes, no tenemos equipaje, nos robaron todo, no tenemos nada, solamente unos documentos venezolanos, estos son...’”.

De repente, en medio de la conversación Enrique me hace una confidencia que me deja helado.

“Aparte el río, muy peligroso, yo soy muy bueno nadando, practico natación y gracias a Dios que mi hijo y yo nos podíamos desenvolver, pero con todo y eso se nos hacía muy difícil avanzar en ese río, cruzar el río, por las corrientes, por las piedras. No es como nadar en una piscina, no, ahí es la profundidad. Cualquier tronco que puede traer el agua te puede golpear y... es muy peligroso...”.

VIOLACIONES A DERECHOS

Con base en información obtenida vía transparencia, se sabe que de 2016 a la fecha la CNDH ha acumulado un total de 325 expedientes, referentes a presunta violación a los derechos humanos en contra de personas migrantes en Coahuila.

Por su parte la Dirección de Derechos Humanos, perteneciente a la Subcomisión Jurídica del Instituto Nacional de Migración, informa que de 2019 a mayo de este año se localizaron 255 registros de solicitudes de información que la CNDH ha turnado a esta dependencia, y mediante los cuales se presumen hechos violatorios cometidos por servidores públicos adscritos a la oficina de representación del INM en Coahuila.

La fuente precisa además que en el mismo lapso de tiempo se dio la inhabilitación y destitución de 11 funcionarios del INM, por presuntos actos de abuso cometidos en contra de migrantes. No se detalla el tipo de abuso.

“Tenemos diferentes quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inclusive por la falta de venta de boletos, pero son dependencias muy lentas”, subraya Alberto Xicoténcatl.

Información de la Dirección de Delitos de Alto Impacto Cometidos en Agravio de Migrantes de la Fiscalía General de Coahuila, indica que en lo que va del 2024 se han abierto un total de 58 carpetas de investigación, principalmente por delitos de robo, lesiones y amenazas. El 2023 cerró con 90 carpetas.

“Robo en movilidad, cuando vienen entrando a las ciudades los van asaltando”, detalla Vidal González Orozco, titular de esta dependencia que cuenta en su haber con dos ministerios públicos, un coordinador y agentes de la policía investigadora especializados en el tema de migrantes.

Declara que, en algunos casos, los robos son cometidos por autoridades policiacas de otros estados, en otros se trata de despojos entre las mismas personas en movilidad.

“Son denuncias de otros estados donde elementos de corporaciones de San Luis Potosí, o es lo que ellos dicen, los detuvieron, les quitaron su documentación y les quitaron el dinero”.

González Orozco precisa que hasta ahora no se cuenta con indicios de que los abusos sean perpetrados por miembros de la delincuencia organizada o policías de Coahuila.

Habla Alberto Xicoténcatl:

“Las personas se niegan a hacer sus denuncias judiciales, pero no por eso podemos decir que la situación no exista. Tenemos testimonios de abuso sexual de parte de agentes de la policía estatal de Coahuila... Independientemente del nombre de la corporación todo recae sobre la Secretaría de Seguridad Pública y sobre ella deberían irse, pero la Secretaría dice que no y que inclusive podría tratarse hasta de grupos delictivos vestidos de policías y yo les he compartido que eso nos parece más grave”.

El temor, el desconocimiento, la desconfianza en las autoridades, son, dice Carlos Zamora Valadez, algunos de los factores que impiden a los extranjeros denunciar.

“No denuncio porque a lo mejor me van a detener y en lugar de ayudarme yo ya me atoré en Saltillo. Si me animo a denunciar para darle seguimiento a una investigación tengo que estar ahí para aportar elementos, para que me informen si llega a una audiencia o no, y tengo que presentarme en la audiencia, entonces sabes qué, mejor no denuncio y le sigo. Y eso genera que haya impunidad y que los mismos grupos de delincuencia o en ocasiones las instituciones digan, ‘pos que al cabo no se va a denunciar y no va a pasar nada y entonces le quito dinero, lo golpeo’”.

Apenas descendió del autobús Enrique comenzó a preguntar que cómo podía llegar a la frontera.

“Una persona me dijo, ‘no, vete a la Casa del Migrante, está cerca, ahí puedes descansar’, yo estaba muy cansado, estaba deshecho y mi hijo igual”.

Enrique ya cumplió dos meses de estar en el albergue y sólo espera que la CBP One le notifique de su cita.

“Hemos estado bien aquí, pero verdaderamente México es muy difícil por el tema de la corrupción de Migración y de la policía mexicana”.

¿Será que Yuli tiene razón cuando dice que si le dieran a escoger entre el Tapón del Darién y México, se inclinaría por la selva?