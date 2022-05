Hoy los destinos de Cuatrociénegas, Parras de la Fuente, Múzquiz, Arteaga, Viesca, Guerrero y Candela no cuentan con un solo peso etiquetado de la Federación para su mantenimiento y atracción de más viajeros, pero sobre todo para su recuperación.

Apenas se anularon los recursos federales para el desarrollo de infraestructura y promoción turística, los 7 destinos que Coahuila tiene en esta categoría se desplomaron. No alcanzaban a respirar aún cuando el coronavirus se expandió por el mundo. Como en todo destino turístico, el número de visitantes y la derrama económica se fueron a pique.

Pero no se trata de un acto de ilusionismo, sino de una decisión del Gobierno federal previa al peor momento de la historia reciente: la pandemia por la COVID-19.

“(...) el programa desapareció del presupuesto federal a finales del año 2018, por lo que a partir de esa fecha no se cuenta con presupuesto asignado al programa”, se lee en el documento.

El Programa de Desarrollo Turístico a Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios (Prodermágico), a través del cual se realizaban inversiones en materia de infraestructura para estas localidades, desapareció del presupuesto federal a finales de 2018, por lo que a partir de entonces no se cuenta con una bolsa asignada para estos fines, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información hecha por Semanario a la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en Coahuila.

No pasó mucho tiempo. Una vez que la Federación decidió cerrar la llave de recursos para los pueblos mágicos, el desplome es evidente. Y el efecto se reflejó el año del confinamiento obligado por la pandemia.

“Te exijo, pero no te doy” ; el condicionamiento desproporcionado

No obstante, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información hecha por Semanario, la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en Coahuila realiza diversas acciones orientadas a la promoción de los Pueblos Mágicos, entre las que destacan: estrategia digital y participación en ferias y exposiciones regionales, nacionales e internacionales, como la reciente edición del Tianguis Turístico 2022, realizada a fines de mayo.

La llave para los pueblos mágicos se cerró después de que la Federación anunciara, a principios de diciembre de 2018, la desaparición del Consejo Nacional de Promoción Turística, que en 2018 contó con un presupuesto 617 millones 397 mil 654 pesos, provenientes del Derecho de No Residente (DNR), un impuesto que se cobra a los turistas que ingresan al país vía aérea, marítima o terrestre, y que servían para la promoción de México en el extranjero.

“Te exijo, pero no te doy, pos cómo. No tenemos la capacidad económica para seguir soportando la infraestructura porque no hay recursos en el Gobierno del Estado”, lamenta Luis Gilberto González Arocha, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila.

Por su parte, Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, afirma que siempre es más complicado y lento para una autoridad estatal y municipal desarrollar infraestructura, calles, banquetas, fechadas, cableado subterráneo, luminarias, señalética, en un pueblo mágico, cuando no hay apoyo federal.

“Muchas veces los municipios son muy pequeños, no tienes ese recurso, esa entrada de recurso para atacar todas esas necesidades. No es fácil, es un proyecto a corto, mediano y largo plazo”, apunta.

Ya el pueblo de Cuatrociénegas, Parras de la Fuente, Melchor Múzquiz, Arteaga, Viesca, Guerrero y Candela, cuya magia sigue brillando a pesar de los pesares, no volvieron a ver un centavo de la Federación.

El Gobierno de Coahuila aclara, en respuesta a una solicitud de información, que realiza inversiones periódicas orientadas a favorecer el desarrollo y equipamiento de estas localidades, sin que se ofrezcan detalles de montos ni obras.

“No hay tal cual un presupuesto que yo te diga tantos miles de pesos o tantos millones de pesos, no. Tenemos que buscar otros medios para poder seguir haciendo eventos, para seguir atrayendo al turista, con apoyo de las asociaciones, empezar a trabajar con la oficina de convenciones y visitantes...”, dice Amira Portillo, directora del Instituto Municipal de Turismo y Cultura de Parras de la Fuente, el primer municipio del norte de México en obtener, en 2005, el nombramiento de Pueblo Mágico.

Y reitera que el Ayuntamiento parrense no cuenta con presupuesto para pueblos mágicos.

“Es conforme a las necesidades que vayamos teniendo. Anteriormente, el estado manejaba presupuesto, pero se le dio prioridad al tema salud y también se redujo”, dice.

Al respecto, desde 2012 la Asociación Mexicana de Hoteles en Coahuila, había conseguido que el Gobierno estatal abriera un cajón especial para el Impuesto Sobre Hospedaje y convenido que el 50 por ciento de ese recurso sería destinado a las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) de le entidad y la otra mitad a infraestructura turística.