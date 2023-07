Carmino, el hombre que coleccionaba piedras raras y halló el fémur de un dinosaurio

“Estaba todo revuelto, yo lo estuve tratando de pegar”, cuenta Carmino un mediodía que lo visito en su solar -museo del ejido Hedionda Chica- en General Cepeda.

Sin duda era un fémur de dinosaurio, “de un hadrosaurio muy grande”, o sea un dinosaurio pico de pato, como otros que ya se han encontrado en la región, aclara José Ignacio Vallejo González, paleoescultor, después de ver una fotografía con la pieza, otra mañana que me acompaña a ver a Carmino.

Carmino se había quedado maravillado.

Cualquier día uno se encuentra en el monte el fémur completo de un dinosaurio, petrificado. Para nada.

Y don Carmino se volvió a acordar de cuando sus hijos eran unos plebitos que los llevaba al Museo del Desierto y ellos se deslumbraban mirando los fósiles.

Carmino, que gustaba de pasear con su esposa y sus niños bajo el sol tierno de la mañana o el frescor de los atardeceres de la Hedionda, aquel día se hallaba acompañado solo por el tenue rumor del viento de la montaña.

Durante aquellas excursiones con su familia, a don Carmino, vaya a saber por qué, le había dado por juntar piedras que a la vista le perecían raras, y comenzó a acumularlas en el solar de su casa con árboles desérticos: mimbres, una palma, mezquites, un rey dormido,

Ni cuando era un chico, que había recorrido las entrañas del Cerro del Tigre pastoreando las escasas chivas y vacas que tenía su padre, había experimentado tan extraña afición por apreciar las rocas y menos por recolectarlas, “no sabíamos de eso”, suelta.

Carmino recuerda vivamente haber ido con sus hijos al Valle de Narigua, General Cepeda, para conocer los petroglifos y los niños, lo mismo que él, se habían impresionado viendo aquellas enormes rocas sobre las que las tribus del desierto grabaron trazos de su historia, hace dos mil 500 años.

Pero nada más.

Carmino el coleccionista

Carmino, 72 años, había sido el primer crío que naciera en la Hedionda Chica, luego de que varias familias peonas de hacienda vinieron a poblar estas tierras, allá cuando el reparto agrario.

La primera casa del pueblo la levantó su padre.

El rancho había heredado el nombre de una hacienda cercana llamada así, La Hedionda, debido al agua con olor a azufre que manaba de sus norias azufrosas.

Carmino casi no tuvo escuela. Había desertado del quinto año en la primaria “Otilio González” por problemas con un maestro que solía impartir pedagogía regla en mano a reglazos en las manos, y Carmino desertó.

Otro profesor le había develado a su padre que Carmino era inteligente para aprender y que si tenía chance le diera escuela, pero el papá de Carmino dijo que no, “pa qué, si ahorita se están graduando millones... Pa cuando te gradúes ya no va a haber trabajo”, y por eso su papá no le dio estudio.