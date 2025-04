Cazadores de dinosaurios

“Cada una es un proyecto de investigación y no, no alcanza, yo necesito dos vidas, pero ya voy a renacer. Ahorita están esperando por algún alumno de licenciatura o de maestría o de doctorado que venga a estudiarlas”, dice Martha y se ríe con una risa paciente.

“Si se fijan ustedes aquí hay una roca muy grande, aquí pudimos nosotros trabajar una primera vez, pero suponíamos, por la posición de los huesos, que más acá podían estar más restos del animal. Sin embargo, ya no podíamos trabajar porque estaba este filón de roca ¿Qué tuvimos qué hacer?, traer un rompedor de roca, un martillo hidroneumático para, desde arriba, trabajar aquí. Porque si excavábamos como una cueva corríamos el riesgo de que esto de repente se nos viniera encima y entonces aquí no sería un dinosaurio el encontrado, sería un homínido y un dinosaurio o muchos homínidos, porque andábamos varios”.

A alguien en el grupo se le ocurrió, ¿y por qué no la estrella más brillante de todas?, ¿y por qué no Antares? Se sometió a votación, se sacó un logotipo y cooperaron para el registro.

“Aquí es cuando ya se hace el descubrimiento de Velafrons . Estas son cuatro vértebras de la cola... Se hizo la excavación, pero llegó a un punto en que no podíamos continuar más, porque estaba esta roca y necesitábamos un rotomartillo especial que nosotros no teníamos”, dice Martha.

“Cuando voy por primea vez al campo, dicen, ‘vámonos a prospectar al desierto, te traes buenas botas, porque te entierras de todo, y la cachucha’, y vámonos. ‘Ah mira’, y levantaban, ‘esta es una vértebra de no sé qué’, y yo decía ‘ay me están botaneando, cómo van a saber, claro que no’, y ellos ‘sí vas a aprender... A ver guárdala’. Oye al rato mi mochila bien pesada. Me iban echando piedras en mi mochila. Nos parábamos al lonche y a descansar y luego cargaba mi mochila y yo ‘ay’, y ellos ‘camínale’, en el monte. Al final oigo que dicen ‘los tesoros’ y todos atacados de la risa, y a vaciar la mochila...”.

LA RIQUEZA PALEONTOLÓGICA

Alejandra y José Ignacio, los paleoescultores del equipo, habían sido reclutados por la Coordinación de Paleontología para dar vida, a través de la reconstrucción, a aquellos monstruos, y sus ambientes, que habían sido rescatados del cretácico.

A Ignacio lo invitaron para que recreara, en una maqueta, el ambiente en el que había vivido el mamut de Los Llanos, y se quedó.

“Yo entré a los proyectos, a restaurar y completar el primer dinosaurio de México para el mundo, Velafrons coahuilensis. Se completó al 100 por ciento el esqueleto, fue la primera réplica y así seguimos trabajando con tortugas, modelando frutos fósiles... No es solo eso, es ir a campo, es prospectar, es excavar, es rescatar, mapear, mapeamos una zona de huellas hermosa...”, dice Alejandra.

Durante 2008 el grupo se enfocó en describir todo lo que se había colectado hasta entonces.

Entre aquellas joyas se encontraba el fósil de una tortuga pequeña, nuevo género y especie, descubierta por Ignacio Vallejo, y que en 2017 fue dada a conocer al mundo con el nombre de Yelmochelys rosarioae, en honor a Rosario Gómez, por su trayectoria, en ese entonces de 29 años, en el estudio y difusión de la riqueza paleontológica de Coahuila.

“Se ha colaborado en muchísimas otras cosas que han sido menos comentadas porque no son dinosaurios, pero que son igualmente importantes para la ciencia”, apunta Rosario.

Al descubrimiento de Isauria y del Velafrons vendrían infinidad de hallazgos de la Coordinación, que, como diría el doctor Brinkman, del Museo Royal Tyrrell, habían seducido las miradas y las mentes de los paleontólogos más influyentes del orbe.

“Gente muy humilde. Les ofrecíamos viáticos y hospedaje, pero no pago, nunca nos pidieron pago. Trajimos especialistas en huellas, vino hasta un italiano, el doctor Giuseppe Leonardi, quien además es sacerdote católico”, cuenta Rosario Gómez.

LA EXPANSIÓN

En 1991 el equipo de la Coordinación logró hacer contacto con paleontólogos de la Dinamation Internacional Society (DIS), organización no lucrativa dedicada a apoyar la investigación paleontológica en países fuera de los Estado Unidos.

“Su director Mike Perry y Jim Kirkland vieron el potencial y querían impulsar la paleontología en Coahuila. Dijeron, ‘¿cómo los podemos apoyar?, una forma es con capacitación’, y nos fuimos a capacitar a Estados Unidos por tres meses o por un mes. ‘La otra – dijeron- , es trayendo voluntarios que quieren excavar, gente que ya ha excavado en Estados Unidos y que puede enseñarles las técnicas de excavación’”, narra Martha.

A las expediciones de la Coordinación se había sumado el trabajo de decenas de voluntarios, jubilados en su mayoría, veteranos de guerra, que donaban su tiempo y su plata en pro de la ciencia.

“Ellos no preguntan ‘¿cuánto me vas a pagar y cuántas horas voy a estar aquí?’. Le entraron a la talacha, los vimos en campo, gente muy grande que no eran especialistas y aceptaba órdenes de nosotros, ‘limpie aquí, remueva allá...’. Gracias a ellos aprendimos a amar el desierto. En mi familia era siempre de que ‘ay el desierto no, la selva, la playa’, pero cuando venían estas personas extranjeras, que estábamos en Rincón Colorado y se maravillaban con cada cosa que veían, empecé a ver el desierto con otros ojos. Aquí vinieron a excavar millonarios de Estados Unidos, gente que económicamente no tenía ninguna necesidad de andar en el desierto de México excavando, con la intención de impulsar la paleontología mexicana”, dirá Martha Aguillón.