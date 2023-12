Desde entonces, el papá no ha vuelto a ver a Fernando.

Toda esa escena fue vista por el papá de Fernando, quien no pudo hacer nada porque los encapuchados bloquearon la casa.

-No, mejor llevémoslo a ver qué tanto sabe de estos weyes -dijo otro encapuchado.

Pero lo que sucedía en La Laguna no distaba mucho de la violencia que sufrían otros municipios del Estado. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2008 a 2022, el total de homicidios en Coahuila fue de 5,585. El año con mayor número de homicidios fue 2012, cuando se contabilizaron 1,160 homicidios en toda la entidad.

Pasaron días, semanas y meses, Verónica no podía con la inmensa tristeza que sentía. Pero lo peor llegaría, ya que esa tristeza se volvió una depresión profunda. Esto hizo que Verónica pasara todo el tiempo en casa de los padres de su novio, alejándose de sus amigos y familiares y convirtiéndose en una persona irritable. No podía contener sus lágrimas cuando le preguntaban por Fernando, según relata.

Ese año, 2010, desaparecieron oficialmente 510 personas en Coahuila, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el segundo año con más registro de desapariciones en el Estado. Actualmente hay oficialmente 3 mil 474 personas desaparecidas.

Mientras caminaba, Verito, como la llamaban, sintió que la gente la observaba y sentía una creciente sensación de culpa al acercarse a la casa de su novio. Al llegar y ver a los padres de Fernando entre lágrimas, y escuchar la historia del padre, se sintió destrozada por dentro. Pasó el resto del día llorando. La culpa la consumía y no podía dejar de pensar en cómo su última conversación con él fue tan fría.

La psicóloga Cristina González menciona que es probable que estas alzas en las consultas por depresión se deban a que no se haya atendido bien el problema durante los años posteriores a la guerra, y pese a que la pandemia jugó un papel importante en el aumento de casos de enfermedades mentales, no descarta la idea de que también se puede deber a que muchos casos no fueron atendidos durante la época de más violencia que azotó en la entidad, particularmente entre 2008 y 2013, y que estos se hayan detonado durante a la pandemia debido al aislamiento, y al nunca haber atendido el trauma.

En el caso de Verónica, por ejemplo, no saber si su novio estaba vivo o muerto le creó pensamientos de duda que le generaron una gran confusión.

Verónica plática que tenía días en que pensaba que su novio estaba muerto, y otros le embargaba la esperanza de que regresaría.

Finalmente, Verónica, cansada de que su madre le insistiera en salir, decidió hacerlo. Le resultó complicado socializar, especialmente con hombres, ya que se sentía comprometida con Fernando. Esto causó que tuviera problemas de comunicación o que simplemente aceptara salir con ellos para distraerse. Además, para aliviar su dolor y culpa, Verónica empezó a consumir grandes cantidades de alcohol.

El psicólogo Humberto Márquez explica que este es un efecto común para combatir la depresión, ya que el individuo encuentra una manera artificial de llenar ese vacío que tiene dentro con adicciones al alcohol y en casos más extremos, a drogas. Resalta el peligro que esta adicción puede generar en el individuo, llevando a comportamientos erráticos, ira e incluso a la muerte por sobredosis, ya sea de alcohol o de drogas.

De hecho, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud , de 2013 a 2016 los casos reportados de intoxicación aguda por alcohol aumentaron año con año hasta pasar de 362 casos a más de mil. Y aunque a partir de 2017 comenzaron a disminuir, se mantiene un promedio anual de 627 reportes.

En el Boletín Epidemiológico únicamente de 2014 a 2017 hay cifras sobre trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de psicotrópicos. En esos tres años se reportaron 240 casos en Coahuila.

Según el departamento de Servicios de Salud de Coahuila, en 2008 hubo sólo una muerte por sobredosis de drogas, según respuesta a una solicitud de información (folio: 051142700017423), pero en 2021 se reportaron 19 muertes por sobredosis.

Además del consumo de alcohol, Verito sentía que la observaban constantemente. Y que estaba atrapada en un ciclo interminable, además de sentirse desconectada de la realidad.