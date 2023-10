“Tenía que hacerlo. Quiero que descanse y quiero descansar. Estoy muy cansada. Ya me enfermé. Las autoridades no trabajan, son incompetentes”, lamenta.

“No puedo dar pormenores o dar situaciones generales porque afecta el tema de la propia investigación. Son investigaciones que no han concluido, que están en curso. No podemos dar ningún dato concreto”, señala. “Son investigaciones del paradero del cuerpo, qué fue lo que pasó, los hechos en 2011, sobre varias vertientes”.

“Le daban una edad de 25 años. Su carita era chiquita, no puedo creerlo que sean tan pendejos para no saber que era la cara de un niño, de un joven, no ver la diferencia”.

Los peritos levantaron el cuerpo a las once de la noche. Vestía mezclilla negra, calzón rojo, camisa de mangas blancas y tenis negros, según se consignó en la averiguación previa 98/2011. Pero, como para los trabajadores del Semefo Cosme aparentaba más edad, cuando Marcela acudió a la morgue y describió a su hijo de 16 años, los encargados le aseguraron que no había nadie de esas características.

Según el fiscal, tres familias no han querido reconocer la identificación de su pariente porque dudan de los resultados, y algunos familiares de personas desaparecidas no proporcionaron una muestra genética por “circunstancias particulares”.

“Sabemos que la fiscalía perdió contacto con familiares de desaparecidos. ¿Por qué no han sido entregados? No son transparentes con la sociedad y generan más preocupaciones y especulaciones”, considera Martínez.

“¿Por qué si no hay cuerpo dicen que no está desaparecido?”, cuestiona Marcela.

No es un adiós

Hace tres años, cuando exigía la búsqueda en fosas comunes del cuerpo de su hijo, Marcela Balderas me confió que su mayor anhelo era tener un día los huesos de Cosme en casa para decirle que siempre lo buscó, que nunca se cansó de buscarlo. En el texto “Desaparecer dos veces: la burocracia que pierde cuerpos ” , publicado en Quinto Elemento Lab en septiembre de 2020, contó que quería atesorar los tenis negros que calzaba cuando desapareció.

Ahora, convencida de que no tendrá el cuerpo de su hijo ni tampoco esos tenis negros que deseaba conservar, expresa: “Quería sus restos. Y decirle: ‘No quería que te fueras, te lo pedí a gritos. No te vayas, no te vayas’. Pero no es un adiós, es un hasta luego”.

Ese “hasta luego” comenzó el domingo 15 de octubre, el día en que Cosme hubiera cumplido 29 años.

Eran más de las siete de la noche cuando un grupo de madres de personas desaparecidas perteneciente a Fuundec, junto con sus acompañantes, esperaban en el llamado Árbol de la Esperanza, en la Alameda Zaragoza de Torreón, un lugar donde el colectivo organiza reuniones y da a conocer sus posicionamientos.

Aguardaban formadas en círculo la llegada de Marcela. Llevaban rosas blancas y rojas. Era domingo y la música y el jolgorio de la alameda interfería con el propósito de la noche: celebrar un ritual de despedida para Cosme; celebrar la vida del estudiante del Bachillerato Técnico Industrial de La Laguna, el muchacho a quien le gustaba la lucha libre americana, el fútbol, la música cristiana, el hijo que no había noche en que no le dijera a su madre que la quería.

Finalmente, arribó Marcela acompañada de su hija María Luisa. Vestía una blusa negra y cargaba una urna blanca que contenía las pertenencias de Cosmelín hechas cenizas.

En el árbol se montó un altar con veladoras, rosas blancas, una cruz de madera, un rosario, la urna, el cartel de búsqueda que difundió por años la madre y fotografías de Cosme: una imagen de cuando era bebé, otras que lo muestran sonriente, feliz.

La primera en tomar la palabra fue Marcela. Así recordó a su hijo:

“Era muy coqueto. Bien responsable. Cuidaba mucho a su hermana, era su adoración. Recuerdo cuando veníamos de Soriana, y veníamos caminando y nos acordábamos de una canción y nos veníamos bailando todo el camino [...]. El día que desapareció le dije ‘quítate esos zapatos que te vas a cansar mucho’. Estaba muy contento porque eran zapatos nuevos. Y se puso los tenis negros. Le dice a Leo y María Luisa: ‘Agarren a mi mamá porque me faltó darle su beso. Si te limpias no me quieres’. Y me dijo adiós, y nunca me decía adiós. Nunca me decía adiós. Siempre me decía: ‘Al rato nos vemos’ [...]. Era muy risueño. Tenía muchas ilusiones de sacar a su familia adelante. Era muy honesto. Un joven lleno de ilusiones, de salir, de ser un gran muchacho trabajador. Trabajaba y estudiaba. Llegaba a la casa y me ayudaba a lavar. Era muy responsable [...]. Se queda en mi corazón”.

En el círculo, su familia y otras madres, hermanas del mismo dolor, le decían palabras de consuelo y le entregaban una rosa.

María Elena Salazar, madre de Hugo Marcelino González Salazar, desaparecido en 2009 en Torreón: “Él está feliz porque tú estás con tus hijos [...]. Ve a Cosme a través de tus hijos, sigue honrando la memoria de ese buen muchacho. Hoy Cosme ya voló alto. Hoy Cosme es luz”.

Ángeles Mendieta, madre de Iván Baruch Núñez Mendieta, desaparecido en 2011 en Torreón: “Tu dolor es también nuestro dolor [...]. Sabemos tu caminar. Debes de estar satisfecha que siempre estuviste con esa frente en alto. Sabes que te quiero mucho. Te abrazo con el corazón y desde el cielo hay una estrella que te ve”.

Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido en 2007 en Ramos Arizpe: “Has sido una guerrera buscando. Sacrificando muchas cosas. Cosme está orgulloso de ti. Solo se nos adelantó. Desde donde está se siente muy orgulloso”.

Mireya Villarreal, madre de Luis Lauro y Jorge Arturo Cantú Villarreal, desaparecidos en 2010 también en Torreón: “Disfruta tu vida con tus hijos. Trata de ser feliz con tus hijos. Ellos te necesitan. Nosotros no sabemos si nuestros hijos están vivos, muertos, en un pozo, no sabemos dónde chingados están [...]. A lo mejor Cosme nos da una luz para saber dónde están”.

Habló también la hermana de Cosme, María Luisa. Recordó que era muy “pediche”, siempre reclamaba sus chetos, pero tuvo la fortuna de que se despidiera de ella a través de una estrella fugaz que vio en el cielo.

“Te abrazo con amor”, fue la frase que se repitió. “Aliméntate bien”, le pidieron a Marcela.

Ella tomó la urna blanca y la abrazó con la delicadeza de quien carga a un bebé. Eran casi las diez de la noche. En la alameda seguía la música y el jolgorio del domingo, pero en el espacio del Árbol de la Esperanza la familia de madres se fundía en abrazos con su hermana Marcela.

Sonaba la canción favorita de Cosme: “No crezcas más”, de Tercer Cielo, un dúo de música cristiana.

Como si de arriba, me dieron demasiado

Como un regalo que no merecí

Como si jamás, te me marcharás

Ojalá pudiese pedirte que ya

¡Por favor, no crezcas más!