Crónica de un intento -frustrado- de fraude al IEC

Otro detalle importante es que en los documentos no aparecen las firmas de todas las personas que debían suscribirlos y se omitieron algunos datos que la legislación laboral exige. Realizar un acercamiento a este hecho es relevante porque el dato se volverá crucial en la disputa por venir.

De acuerdo con la legislación electoral, cuando un partido político se encuentra en dicho supuesto se activa un proceso de liquidación que implica la designación, por parte de la autoridad electoral, de un interventor a quien se encarga dicha tarea. Para este caso el IEC designó, el 3 de septiembre de 2017, a Humberto Domínguez Cabello, quien no formaba parte de la institución, sino que laboraba para el Poder Judicial de Coahuila como “Perito en materia de contabilidad y auditoría”. Para la tarea de liquidar al Partido Joven se le contrató como proveedor de servicios.

El dato llamativo del asunto es que esas 21 personas habrían sido empleados del Partido Joven, una organización política que tuvo registro como partido estatal en Coahuila entre 2012 y 2017, año en el cual lo perdió debido a que no obtuvo al menos el tres por ciento de los votos en el proceso electoral de ese año, cuando se renovaron la gubernatura, los 38 ayuntamientos y el Poder Legislativo.

De acuerdo con los documentos consultados por Semanario, en el IEC habrían tenido noticia de los citados convenios, “a través de una nota periodística” publicada en un medio local el 30 de noviembre de 2018, pero de la cual no es posible encontrar referencia en la web.

También se reconoce que el interventor, Humberto Domínguez Cabello, carecía de facultades para obligar al IEC como deudor solidario y se asienta que no existen datos precisos que identifiquen las características de la relación laboral tales como puesto, salario, antigüedad y responsabilidades.

El recurso interpuesto por el Secretario Ejecutivo del IEC fue resuelto mediante un acuerdo de la JLCyA (que no tiene fecha pero habría sido dictado en el mes de junio de 2019) en el cual se declara “nulo todo lo actuado”, es decir, se determina que los convenios carecen de valor, entre otras causas porque no fueron firmados por todos los integrantes de la Junta.

En su exposición, Rodríguez aseguró que el caso “pareciera un asunto de corrupción. Pareciera que hay algo ahí que no cuadra” y realizó puntualizaciones concretas para soportar el señalamiento:

En aquella ocasión, abundó Rodríguez, él planteó por oficio la necesidad de presentar la denuncia penal correspondiente, por intento de extorsión, pero la respuesta del Presidente del Instituto fue que se había tratado de “un asunto como particular” y no en su carácter de titular del órgano electoral.

Escena cinco: la confusión

Aunque en la sesión del 10 de julio se mencionó la existencia de una comunicación de la JLCyA, en la cual se habría reconocido la prescripción de los referidos convenios, en el ambiente quedó flotando la idea de que el IEC sí había pagado el dinero exigido por los empleados del extinto Partido Joven.

No fue sino hasta dos días después cuando, a través de un comunicado de prensa, el IEC aclaró que, aún cuando la Junta requirió el pago -advirtiendo de las medidas de apremio que podría utilizar en caso de no cubrirlo- éste no se realizó porque la propia autoridad laboral se retractó de su petición.

El comunicado informa que la notificación inicial fue recibida por el Presidente del IEC el día 26 de junio pasado. El oficio advertía que, en caso de incumplimiento, se aplicarían “las medidas de apremio contenidas en el artículo 731 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo con independencia de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito de desacato y los que resultaren”.

Sin embargo, cuatro días después la propia Junta notificó al IEC que dejara sin efecto la solicitud inicial. El argumento con el cual se giró la contraorden es llamativo pues reconoce que, al realizar el requerimiento, la Junta “no advirtió que 20 de los convenios ya estaban prescritos” y solamente uno de ellos se encontraba aún en litigio.