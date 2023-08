Desempleo, migración y bajos sueldos en profesionistas de La Laguna: ¿Cuáles son las razones?

Medina expone que hay un boom poblacional que nunca se había tenido, y quizá con las tendencias, no se vuelva a tener. Pero la falta de vinculación que persiste entre universidades y sector productivo, la sobreoferta de carreras sociales, la falta de una apuesta real a las tecnologías y la transformación, y la escasa atracción de inversiones con valor agregado, está provocando un cuello de botella entre los profesionistas.

Si bien la cifra habla de que cada vez más jóvenes tienen acceso a la educación superior, esto no significa que necesariamente haya más empleos, pues la cantidad de egresados no está acorde con la oferta del mercado, según aseguraron especialistas consultados.

En 10 años la cantidad de universidades en La Laguna aumentó 41% de acuerdo con datos del Anuario Estadístico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Pero una mayor oferta educativa no ha redundado necesariamente en más empleos y mejores sueldos.

Más de 60 universidades en la región Laguna, una sobreoferta de carreras y la llegada de inversiones que no impactan, está provocando fenómenos como la migración de estudiantes, desempleo de profesionistas o bajos salarios.

“Cuando no, espérame tantito, yo voy a invertir para generar una gente emprendedora, de cambio, una gente pensante, los privilegiados del sistema educativo; los que llegaron hasta la parte de arriba, que se note que hay una educación de pensamiento superior. Una gente que sí critica el funcionamiento de la empresa, pero a la vez aporta algo a la empresa”, expone Paredes.

“Siempre está, es que nos dicen, ‘no preparas al estudiante en esto, no, sí está, pero ustedes quieren un superman... Pero hay esfuerzos”, relata del Toro.

Paredes considera que esta transición ha llevado a una depreciación en la percepción de los títulos, mismos que, dice, ya no te llevan a cargos porque ahora las instituciones de educación superior se han dedicado a ser “refaccionarias del sistema empresarial”.

Otro ejemplo es el orégano, con presencia en el Cañón de Fernández o Flor de Jimulco, pero que se sigue utilizando para el menudo, y no para hacer un aceite que es cotizado en la industria de los cosméticos y perfumes, añade Armando Paredes.

Paredes ejemplifica con el tema del melón o el orégano. “Cómo sacarle provecho al melón para generar valor agregado. Te paras en el Campesino y todos se acercan con sus bolsas. Qué no se podrá hacer algo que le dé más riqueza a la gente”, cuestiona.

Para Luis Alfredo Medina del CCI Laguna, las empresas que han llegado a la Comarca han sido para temas de consumo y no para la producción de bienes que aumente la plusvalía de la región y den oportunidades para que los jóvenes se desarrollen.

“Lo último que tuvimos fueron LG que se alió con Phillips; se quedaron aquí los coreanos, pero fuera de estas, Caterpillar que crece, está John Deere que crece, pero no hay una inversión que digas tú bueno después de los coreanos quién más llegó”, explica.

A pesar de los anuncios de inversión del gobierno estatal, Armando Paredes asegura que estas no han tenido impacto y considera que hay una ausencia de inversión “fuerte” en los últimos 10 años.

“De qué sirven universidades repletas de carreras de ciencias sociales como leyes, contaduría, si hoy la tendencia que tiene la economía global es que lleguen empresas manufactureras que van a requerir de más ingenieros”, comenta Medina.

Eleazar González, director de Investigación Estratégica del IMPLAN dice que los planes de estudio tienen que estar bien sincronizados con la oferta de empleo en las regiones, situación que en La Laguna no se cumple del todo.

Luis Alfredo Medina ejemplifica la sobreoferta en la región con la carrera de educación; Eleazar González con la de derecho, Armando Paredes con las administrativas.

Es por ello que Eleazar González del IMPLAN considera como “natural” el hecho que se dé la fuga de talento en una región con tal cantidad de universidades y sobreoferta de carreras.

Para Armando Paredes, La Laguna se ha convertido, a manera de virtud, en formadora de agentes de cambio para un mercado global, como Michoacán que exporta mano de obra a los Estados Unidos.

“La Comarca Lagunera exporta talento al resto del país, inclusive a otros países, porque somos una ciudad pequeña, pero cosmopolita”, dice Paredes.

Cris del Toro no considera que sea tan negativo que la gente salga de la ciudad, pues refiere que eso también es cultura y educación.

“No somos ni la última ni la única región que tenga gente que se vaya”, comenta del Toro.

Aunque el presidente del CIESLAG coincide que hacen falta ingenieros, cree que esto no quiere decir que no hagan falta abogados.

“Quién no va a tener problemas legales, quién no necesita un contador, quién no necesita el otro mercado que ha crecido bastante que es el área de salud. Mientras exista la demanda, ahí vamos a tener las carreras”, justifica el presidente del Cieslag.

Sin embargo, reconoce que las universidades tienen que ser asertivas y comenzar a cambiar la currícula ante los nuevos tiempos y pone como ejemplo la carrera de criminología:

“Criminología es una carrera donde se emplean los chavos, hace cuatro o cinco años era el boom y todo mundo quería estudiar criminología. El problema es la empleabilidad”, expone.

En ese sentido, dice que las universidades tienen que ser responsables porque al final los jóvenes que estudian aspiran a tener una mejor calidad de vida a través de la empleabilidad.

Cris del Toro no habla de saturación de carreras, y por el contrario considera que La Laguna es un mercado grande.

“Al final hay necesidades; hay unas carreras que tienen más necesidad que otras”.