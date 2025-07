Ejido El Cambio, tierra de carpinteros

“Eran camiones de tres toneladas que los hacíamos extralargos y le metíamos tubos hasta la trompa. Cada camión me vendía 40 piezas por semana. Hay unos que se van a vender casa por casa a Río Grande, se van hasta Chihuahua. Yo me iba a las rancheradas en Durango, Monclova”, comenta sobre la industria en el rancho.

Aaron asegura que hay mucho trabajo y señala que el que no trabaja es porque no quiere.

“El chavo me pide de 30 a 50 muebles por semana. También hay una chava, pero ella me pide 20, más retirado”, platica sobre sus clientes.

“Le digo a mis hijos: ‘Cuando se pongan a hacer un mueble, háganlo bien, o mejor no lo hagan. Así se van recomendando”’.

Afirma que el ejido tiene su fama. “Ah eres de donde hay muchos carpinteros”, menciona que dice la gente.

Ese entusiasmo lo proyecta también Ana Luisa Tovar, carpintera de 45 años que llegó al oficio hace cinco. Al igual que otros, pisó un taller a partir de la pandemia, cuando el trabajo escaseó. Varias empresas cerraron y Ana Luisa no hallaba empleo. Fue entonces que acudió a su hermano, que tenía un taller.

“Me sentí desesperada y le pedí trabajo. Así empecé a hacer muebles”, recuerda.

Después llegó al taller donde ahora se encuentra, una bodega grande con muebles y madera por todos lados. “Me empecé a arrimar, y estuve mirando y me enseñaron. Desde ahí estoy aquí”, platica.

Ella está en un rincón. La luz de la una de la tarde entra por una ventana raramente esquinada. A su espalda un ventilador le sopla aire para sobrellevar los 40 grados centígrados. Ana Luisa está recortando tela, pues se ha especializado en tapizar los muebles.

“Me he ido enseñando más y más”, presume. “Varias personas me dicen ‘por qué no buscas otro trabajo’, pero a mí me gusta”.

Dice que ese gusto es lo que le ha llevado a motivarse y a enseñarse más en el oficio. Y al preguntarle si, como muchos más, buscaría tener su propia carpintería, Ana Luisa asegura que sí, que sí le gustaría.

“Sí me han ofrecido, mi familia a ponerme mi taller, pero me da un poco de temor ponerlo”, comenta.

Quizá con el tiempo se anime. Ella dice que es un oficio bonito. “Nunca pensé en estar en esto. No me imaginé”.