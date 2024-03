“Te vas a morir de hambre”, dice casi cualquier persona cuando escucha que otra ha decidido dedicarse al arte. La frase es muy generalizada; sea músico, pintor, actor... todos los artistas la han escuchado en algún momento de sus carreras. Como broma es recurrente, incluso entre el gremio, y como realidad es dolorosa.

Porque una frase tan popular no se basa en una creencia infundada, vivir del arte es difícil. No cualquiera lo logra y quien lo hace no puede garantizar que otros puedan seguir su fórmula. Si bien existen programas, becas, apoyos, sistemas, festivales y uno que otro mecenas, artistas consultados aseguran que no existe una estructura sólida para que los estímulos y opciones de financiamiento sean accesibles, equitativos y constantes, ni para incentivar el consumo de bienes culturales por parte del público.

Ante esta situación lo más sencillo sería desistir, seguir el consejo que acompaña a la mencionada sentencia y encontrar una carrera más redituable. Una alternativa así, además de inviable para quien ha encontrado su vocación en el escenario, sobre el lienzo, entre la arcilla, con la melodía, frente a la cámara, por medio de las letras o en cualquiera de las expresiones artísticas presentes y futuras, desestima la necesidad de mejorar las condiciones laborales de quienes ponen cuerpo, mente y alma para ofrecer a las masas desde el más inocente divertimento, hasta la experiencia más profunda y conmovedora.

En SEMANARIO conversamos con 30 creadores saltillenses que se desempeñan en las áreas de artes visuales, teatro, danza, literatura, música y gestión cultural, para conocer la manera en que llevan a cabo su quehacer artístico. Los datos reafirman mucho de lo que ya se intuye sobre la situación, aunque el ejercicio también arrojó nueva información que contrasta incluso con estudios similares realizados a escala nacional y muestran la particularidad de la escena local.