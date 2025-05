El día que el cielo se cayó: una década del tornado en Acuña

No sé cuál fue el cuadro de aquella tragedia que me impresionó más: si el del enorme boquete, como agujero de bomba, en la fachada de una casa, o el del camión amarillo que cayó del cielo, con las patas apuntando al cielo, en el traspatio de otra vivienda.

No podía entender cómo el viento había conseguido cargar, cual hoja de un árbol, con aquellos armatostes que, según me han dicho, pesan unas cuatro toneladas.

Unos días después de la catástrofe y durante nuestra cobertura, ciego como estoy, me había trepado, no supe ni por dónde, a una azotea, para tomar con mi cámara la foto del camión patas arriba y la tomé.

Al tiempo que yo me voy preguntando, ¿cuál de todos estos será el hogar donde vi aquel bus amarillo botado con las llantas hacia arriba en el patio trasero, y cuya escena me quedaría grabada para siempre en la retina?

Esta vez, como en aquella, me he hecho acompañar del fotógrafo Omar Saucedo, que apenas y entramos en la colonia evoca la escena de los soldados tumbando lo poco que quedaba en pie de los hogares golpeados por el tornado que aquí no dejó piedra sobre piedra.

Que una zona de guerra, me digo, y la verdad es que yo nunca he estado en una guerra, pero me imagino que así ha ser: como una catástrofe de tornado.

“Estaba un carro. Se metió a la cama, estaba arriba de la cama el carro. Yo me salvé de puro milagro porque me fui antes del accidente. El carro era del vecino que vivía a dos casas”, cuenta Daniel como si aún no lo creyera.

“Ya cuando regresaba de dejar a mi señora y al chaval, me tocó tierra, granizo, pero no le di importancia”.

“Es que yo no estaba ese día”, “es que a mí no me tocó”, “es que yo no vivía aquí”, oigo de algunos colonos.

“Quedó como boludo y como humedecido. Desde que entregan las casas ya traen defectos, daños. Cuando a mí me la entregaron no me salía agua en ninguna llave ni en la taza del baño ni en la regadera ni en el lavabo ni en el fregadero, de ninguna llave salía agua”.

“Yo fui a dar al seguro, me sacaron en la ambulancia, duré todo el 25, 26 y 27 de mayo. Me desmayé del susto”, suelta.

“Pasaban dejando ayudas y a él no lo ayudaban, que no tenía necesidad, si tenía negocio cómo lo iban a ayudar. Un día me molesté con unas personas, les dije ‘es que tú no sabes. Si a mí me vas a dejar, déjaselo a mijo, porque él necesita’”.

“Pensé luego, luego que era una balacera. Suelto el canasto y cuando me paro a la orilla de la ventana explotaron los vidrios”. De milagro no le pasó nada.

“Muchos vecinos me ayudaron a quitarme los escombros, al hospital llegué desmayado, ya se me estaba acabando el aire”, cuenta.

TODO SE LO LLEVÓ

El día que pasó el tornado por la casa de Marbella López ella no se encontraba, había salido temprano para la maquiladora donde trabaja.

Su hijo Alexis fue quien le llamó para avisarle del desastre.

Cuando regresó, Marbella vio su casa hecha una ruina y a su hijo ensangrentado por los golpes de los escombros y el explotadero de vidrios.

“Yo andaba trabajando, me acababa de ir, si me hubiera quedado no lo estuviera contando. Yo miraba a mi hijo como muy fuerte o no se agüitó por no dañarme a mí más, ‘no, - dice -, yo estoy bien, yo estoy bien’. Cada vez que yo veo esto en el feis empiezo a llorar porque a mí me tocó, ahora sí como dicen, lo peor... Se cayó toda la casa”, me dice Marbella en el porche de su nueva vivienda en la Santa Rosa que ahora es un negocio de ropa usada.

Arriba de su casa, sobre el techo, había caído, llovido, una troca.

De sus muebles no consiguió rescatar ninguno, todo se llevó el remolino.

“¿Y le digo una cosa?, yo soy madre soltera. Nadie me ayudó, dicen que el gobierno, que Sedesol, que la presidencia, nadie, nadie me ayudó. Me decían ‘ya vienen los refrigeradores’, y fui yo aquí a la presidencia, pedí una estufa, un hornito, aunque fuera de luz, para cocinar, y nada. Nadie me ayudó, nadie me trajo una mesa, un horno, nadie, yo como pude empecé otra vez, de cero”.

Marbella que de pronto no tuvo dónde vivir, pasó a formar parte de las 334 familias beneficiadas con el programa del Infonavit “Apoyo a la Renta”, en tanto le entregaban su casa, siete meses después.

La de Graciela Vázquez fue una de las tantas casas sobre las que llovieron del cielo los camiones amarillos de maquiladora.

Ella y su marido se habían levantado para ir a trabajar, pero de ver cómo se había puesto el tiempo prefirieron no salir a la calle.

“Nos volvimos a recostar, pero no nos dormimos, empezamos a oír muy feo el aire, se oía feo, se cimbraban muy feo las ventanas”, narra.

Justo cuando su hijo cruzaba la puerta de su habitación, que se hallaba al fondo de la vivienda, se oyó un estruendo que sacudió hasta el corazón de Graciela.

“Fue donde cayó un camión de maquiladora y tiró por completo el cuarto”.

Su niña, que se había quedado a dormir en un sofá, estuvo a punto de ser devorada por el meteoro, si no es porque su hermano la alcanzó a pescar.

“Cuando vimos que el viento iba a sacar el sofá nos movimos para el rincón de la sala y ahí nos hicimos montoncito”.

De pronto todo se oscureció y en un segundo se hizo la luz.

“No podíamos salir porque había mucho mugrero, bloques”.